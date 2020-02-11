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      Біля берегів окупованої Ялти затонула яхта: фото

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      Шторм у Ялті 11 лютого / фото з соцмереж

      У порту Ялти пішла на дно однощоглова яхта. Судно було пришвартоване біля п’ятого причалу. Причиною інциденту стала пробоїна в корпусі яхти.

      Окрім того, біля берегів анексованого півострова 11 лютого вирував неабиякий шторм. Саме хвиля кинула яхту об стінку пристані, через що та отримала пробоїну. Про ситуацію пишуть "Крим. Реалії".

      Тим часом: Україну накрили потужні снігопади: коли вщухне лютнева негода

      Господарі не врахували сильну штормову погоду і не виставили необхідні швартові розтяжки. Хвилею вдарило об стінку пристані, пробило корпус, протікання – судно затонуло,
      – коротко розповіли очевидці події.

      На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Наразі у морі видно лише щоглу яхти, втім, рятувальники не можуть підняти судно з дна через сильний шторм.


      Затонула біля Ялти яхта/ фото "Крим. Реалії"


      З води видно лише щоглу/ фото "Крим. Реалії"

      Увага! 11 і 12 лютого у Криму очікується погіршення погодних умов: сильний дощ, мокрий сніг та штормовий вітер до 25 метрів за секунду. Російська окупаційна влада оголосила на півострові штормове попередження.


      Шторм у Ялті/ фото з соцмереж


      Шторм у Ялті 11 лютого/ фото з соцмереж


      Потужний шторм біля берегів окупованої Ялти/ фото "Крим. Реалії"

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Погода Негода в Україні Ялта
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