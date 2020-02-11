Біля берегів окупованої Ялти затонула яхта: фото

У порту Ялти пішла на дно однощоглова яхта. Судно було пришвартоване біля п’ятого причалу. Причиною інциденту стала пробоїна в корпусі яхти.

Окрім того, біля берегів анексованого півострова 11 лютого вирував неабиякий шторм. Саме хвиля кинула яхту об стінку пристані, через що та отримала пробоїну. Про ситуацію пишуть "Крим. Реалії".

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Господарі не врахували сильну штормову погоду і не виставили необхідні швартові розтяжки. Хвилею вдарило об стінку пристані, пробило корпус, протікання – судно затонуло,

– коротко розповіли очевидці події.

На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Наразі у морі видно лише щоглу яхти, втім, рятувальники не можуть підняти судно з дна через сильний шторм.



Затонула біля Ялти яхта/ фото "Крим. Реалії"



З води видно лише щоглу/ фото "Крим. Реалії"

Увага! 11 і 12 лютого у Криму очікується погіршення погодних умов: сильний дощ, мокрий сніг та штормовий вітер до 25 метрів за секунду. Російська окупаційна влада оголосила на півострові штормове попередження.



Шторм у Ялті/ фото з соцмереж



Шторм у Ялті 11 лютого/ фото з соцмереж



Потужний шторм біля берегів окупованої Ялти/ фото "Крим. Реалії"