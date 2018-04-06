У берегов США произошло землетрясение
У побережья американского штата Калифорния 6 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Об этом сообщила Геологическая службы США.
Эпицентр землетрясения зафиксировали в 29 километрах к востоку от острова Санта-Круз.
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Информации о пострадавших пока неизвестно.
Источник: 24 Канал
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