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В Папуа-Новой Гвинее выросло количество жертв в результате землетрясения

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Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее / ABC

В Папуа-Новой Гвинее увеличилось количество жертв землетрясения. По последним данным, более ста человек погибли, несколько тысяч получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Многие люди считаются пропавшими без вести. Поиски пропавших осложняются еще и тем, что все покрыто оползнями и разрушенными дорогами.

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Спасатели не знают точного количества пропавших и погибших людей. Однако, предупреждают, что последних может быть больше.

Австралия и Новая Зеландия направили свои вертолеты с гуманитарной помощью. Сейчас в помощи нуждаются почти 150 тысяч человек. В правительстве заявили, что на восстановление региона уйдут месяцы или годы.

Ущерб слишком большой. На восстановление страны уйдут месяцы и годы,
– сказал премьер-министр страны Питер О'Нил, который пролетел на вертолете над на более пострадавшими районами.

Напомним, мощное землетрясение всколыхнуло этот регион 7 марта. Из-за землетрясения некоторые дома просто упали, а земля раскололась на несколько частей. Также землетрясение повредило часть трассы. После основных толчков были зафиксированы несколько афтершоков.

Теги: Жертвы Стихийный бедствия Землетрясение
Источник: 24 Канал
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