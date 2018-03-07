13:34
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Земля раскололась под ногами: смертельное землетрясение прошло в Океании

826 Читати новину українською
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее / Фото из открытых источников

В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли более полусотни человек.

Об этом заявил губернатор провинции Саутерн-Хайлендс Уильям Пауи, информирует Anadolu.

Читайте также: Вблизи Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла

Жертвами землетрясения стали не менее 55 человек.

Подземные толчки были зафиксированы в 112 километрах к юго-западу от города Поргера. Магнитуда землетрясения составила 6,7,
– говорится в сообщении.

Из-за землетрясения некоторые дома просто упали, а земля раскололась на несколько частей. Также землетрясение повредило часть трассы.

После основных толчков были зафиксированы несколько афтершоков.

Землетрус у Папуа-Новій ГвінеїЗемлетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрус у Папуа-Новій ГвінеїЗемлетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрус у Папуа-Новій ГвінеїЗемлетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрус у Папуа-Новій ГвінеїЗемлетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрус у Папуа-Новій ГвінеїЗемлетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрус у Папуа-Новій ГвінеїЗемлетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

К слову, землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в пятницу, 2 марта, в акватории моря Банда в восточной части Индонезии.

Теги: Жертвы Землетрясение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
188
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1339
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
484
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1150
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2493
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук