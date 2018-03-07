Земля раскололась под ногами: смертельное землетрясение прошло в Океании

В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли более полусотни человек.

Об этом заявил губернатор провинции Саутерн-Хайлендс Уильям Пауи, информирует Anadolu.

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Жертвами землетрясения стали не менее 55 человек.

Подземные толчки были зафиксированы в 112 километрах к юго-западу от города Поргера. Магнитуда землетрясения составила 6,7,

– говорится в сообщении.

Из-за землетрясения некоторые дома просто упали, а земля раскололась на несколько частей. Также землетрясение повредило часть трассы.

После основных толчков были зафиксированы несколько афтершоков.

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

К слову, землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в пятницу, 2 марта, в акватории моря Банда в восточной части Индонезии.