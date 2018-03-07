Земля розкололася під ногами: смертельний землетрус пройшов в Океанії
У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули понад півсотні осіб.
Про це зазначив губернатор провінції Саутерн-Хайлендс Вільям Пауї, інформує Anadolu.
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Жертвами землетрусу стали щонайменше 55 осіб.
Підземні поштовхи були зафіксовані у 112 кілометрах на північний захід від міста Поргера. Магнітуда землетрусу становила 6,7,
– йдеться у повідомленні.
Через землетрус деякі будинки просто впали, а земля розкололася на кілька частин. Також землетрус пошкодив частину траси.
Після основних поштовхів були зафіксовані кілька афтершоків.
Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї
Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї
Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї
Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї
Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї
Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї
Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї
До слова, землетрус магнітудою 6 стався в п'ятницю, 2 березня, в акваторії моря Банда в східній частині Індонезії.