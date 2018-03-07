Земля розкололася під ногами: смертельний землетрус пройшов в Океанії

У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули понад півсотні осіб.

Про це зазначив губернатор провінції Саутерн-Хайлендс Вільям Пауї, інформує Anadolu.

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Жертвами землетрусу стали щонайменше 55 осіб.

Підземні поштовхи були зафіксовані у 112 кілометрах на північний захід від міста Поргера. Магнітуда землетрусу становила 6,7,

– йдеться у повідомленні.

Через землетрус деякі будинки просто впали, а земля розкололася на кілька частин. Також землетрус пошкодив частину траси.

Після основних поштовхів були зафіксовані кілька афтершоків.



Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї



Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї



Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї



Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї



Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї



Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї



Землетрус у Папуа-Новій Гвінеї

До слова, землетрус магнітудою 6 стався в п'ятницю, 2 березня, в акваторії моря Банда в східній частині Індонезії.