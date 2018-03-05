Поблизу Південних Курил стався землетрус магнітудою 4,6 бали

Землетрус магнітудою 4,6 бали зафіксували в ніч на понеділок, 5 березня, поблизу спірних територій між Росією та Японією – Південних Курил.

Землетрус стався в 6:52 за місцевим часом з епіцентром за 25 кілометрів на південь від острова Ітуруп на глибині 108 кілометрів.

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При цьому поштовхи відчувалися і на самому острові. Відзначається, що самі поштовхи тривали доволі довго.

Тривога цунамі поки не оголошувалася.