Близ Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла

Землетрясение магнитудой 4,6 балла зафиксировали в ночь на понедельник, 5 марта, вблизи спорных территорий между Россией и Японией - Южных Курил.

Землетрясение произошло в 6:52 по местному времени с эпицентром в 25 километрах к югу от острова Итуруп на глубине 108 километров.

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При этом толчки ощущались и на самом острове. Отмечается, что сами толчки продолжались довольно долго.

Тревога цунами пока не объявлялась.