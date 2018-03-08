У Папуа-Новій Гвінеї зросла кількість жертв внаслідок землетрусу

В Папуа-НовІй Гвінеї збільшилась кількість жертв землетрусу. За останніми даними, більше ста людей загинули, кілька тисяч отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Багато людей вважаються зниклими безвісти. Пошуки зниклих ускладнюються ще й тим, що все вкрито зсувами та зруйнованими дорогами.

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Рятувальники не знають точної кількості зниклих та загиблих людей. Однак, попереджають, що останніх може бути більше.

Австралія і Нова Зеландія направили свої вертольоти із гуманітарною допомогою. Зараз допомоги потребують майже 150 тисяч людей. В уряді заявили, що на відновлення регіону підуть місяці або ж роки.

Збиток занадто великий. На відновлення країни підуть місяці і роки,

– сказав прем'єр-міністр країни Пітер О'Ніл, який пролетів на вертольоті над набільш постраждалими районами.

Нагадаємо, потужний землетрус сколихнув цей регіон 7 березня. Через землетрус деякі будинки просто впали, а земля розкололася на кілька частин. Також землетрус пошкодив частину траси. Після основних поштовхів були зафіксовані кілька афтершоків.