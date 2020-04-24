У четырех работников "Укроборонпрома" обнаружили коронавирус

Среди работников одного из предприятий "Укроборонпрома" в Винницкой области подтвердили 4 новых случая заболевания коронавирусом.

Вирус был обнаружен у работников одного из предприятий концерна во время их пребывания на самоизоляции. У трех из четырех заболевание протекает почти бессимптомно, сообщили в "Укроборонпроме". После консультаций с врачами больные проходят лечение на самоизоляции дома.

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Кроме самоизоляции больных коронавирус, по домам отправили также работников, которые могли контактировать с больными до подтверждение их инфицирования.

Производственные помещения предприятия были продезинфицированы. Сейчас они закрыты.

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Это не первый случай коронавируса на предприятия концерна "Укроборонпром". До этого вирус обнаружили у одного из работников киевского предприятия. Он умер в начале апреля.

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