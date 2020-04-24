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      У четырех работников "Укроборонпрома" обнаружили коронавирус

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      Коронавирус на "Укроборонпроме"
      Коронавирус на "Укроборонпроме" / Украинский милитаристский портал

      Среди работников одного из предприятий "Укроборонпрома" в Винницкой области подтвердили 4 новых случая заболевания коронавирусом.

      Вирус был обнаружен у работников одного из предприятий концерна во время их пребывания на самоизоляции. У трех из четырех заболевание протекает почти бессимптомно, сообщили в "Укроборонпроме". После консультаций с врачами больные проходят лечение на самоизоляции дома.

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      Кроме самоизоляции больных коронавирус, по домам отправили также работников, которые могли контактировать с больными до подтверждение их инфицирования.

      Производственные помещения предприятия были продезинфицированы. Сейчас они закрыты.

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      Это не первый случай коронавируса на предприятия концерна "Укроборонпром". До этого вирус обнаружили у одного из работников киевского предприятия. Он умер в начале апреля.

      Коронавирус в Украине: коротко

      • По состоянию на 24 апреля в Украине зафиксировано 7647 случаев заражения коронавирусом. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
      • Из них 601 человек выздоровел, а 193 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
      • В Винницкой области зафиксировано 370 случаев.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Укроборонпром Здоровье Коронавирус в Украине Винница
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