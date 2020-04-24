У чотирьох працівників Укроборонпрому виявили коронавірус

Серед працівників одного з підприємств Укроборонпрому у Вінницькій області підтвердили 4 нових випадки захворювання на коронавірус.

Вірус було виявлено у працівників одного з підприємств концерну під час їх перебування на самоізоляції. У трьох з чотирьох захворювання перебігає майже безсимптомно, повідомили в "Укроборонпромі". Після консультацій із лікарями хворі проходять лікування на самоізоляції вдома.

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Окрім самоізоляції хворих на коронавірус, по домівках відправили також працівників, які могли контактувати з хворими до підтвердження їх інфікування.

Виробничі приміщення підприємства були продезінфіковані. Наразі вони закриті.

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Це не перший випадок коронавірусу на підприємства концерну "Укроборонпром". До цього вірус виявили в одного з працівників київського підприємства. Він помер на початку квітня.

Коронавірус в Україні: коротко