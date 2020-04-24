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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У чотирьох працівників Укроборонпрому виявили коронавірус

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      Коронавірус на "Укроборонпром"
      Коронавірус на "Укроборонпром" / Український мілітарний портал

      Серед працівників одного з підприємств Укроборонпрому у Вінницькій області підтвердили 4 нових випадки захворювання на коронавірус.

      Вірус було виявлено у працівників одного з підприємств концерну під час їх перебування на самоізоляції. У трьох з чотирьох захворювання перебігає майже безсимптомно, повідомили в "Укроборонпромі". Після консультацій із лікарями хворі проходять лікування на самоізоляції вдома.

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      Окрім самоізоляції хворих на коронавірус, по домівках відправили також працівників, які могли контактувати з хворими до підтвердження їх інфікування.

      Виробничі приміщення підприємства були продезінфіковані. Наразі вони закриті.

      До слова 11 поліцейських заразилися коронавірусом на Вінниччині

      Це не перший випадок коронавірусу на підприємства концерну "Укроборонпром". До цього вірус виявили в одного з працівників київського підприємства. Він помер на початку квітня.

      Коронавірус в Україні: коротко

      • Станом на 24 квітня в Україні зафіксовано 7647 випадків зараження коронавірусом. За одну добу зафіксовано 477 нових випадків.
      • З них 601 людина одужала, а 193 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
      • У Вінницькій області зафіксовано 370 випадків.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини України Коронавірус в Україні Вінниця Укроборонпром
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