В Асмм Асад – жены президента Сирии Башара Асада – диагностировали рак груди.

Асмм лечит злокачественную опухоль на ранней стадии, сообщает ВВС.

Так в Twitter появилось фото супругов. В подписи говорится, что Асма Асад начала первый этап лечения злокачественной опухоли, которую обнаружили на ранней стадии.

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Асма Асад родилась и выросла в Лондоне. В 2012 году она потрпаила к санационного список ЕС. Это случилось после силового разгона правительством Сирии общественных протестов.