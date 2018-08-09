У жены Башара Асада диагностировали рак
В Асмм Асад – жены президента Сирии Башара Асада – диагностировали рак груди.
Асмм лечит злокачественную опухоль на ранней стадии, сообщает ВВС.
Так в Twitter появилось фото супругов. В подписи говорится, что Асма Асад начала первый этап лечения злокачественной опухоли, которую обнаружили на ранней стадии.
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Асма Асад родилась и выросла в Лондоне. В 2012 году она потрпаила к санационного список ЕС. Это случилось после силового разгона правительством Сирии общественных протестов.
Источник: 24 Канал
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