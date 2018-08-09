У дружини Башара Асада діагностували рак

В Асмм Асад – дружини президента Сирії Башара Асада – діагностували рак грудей.

Асмм лікує злоякісну пухлину на ранній стадії, повідомляє ВВС.

Так у Twitter з'явилося фото подружжя. У підписі мовиться, що Асма Асад розпочала перший етап лікування злоякісної пухлини, яку виявили на ранній стадії.

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Асма Асад народилася і виросла у Лондоні. У 2012 році вона потрпаила до санаційного списку ЄС. Це трапилося після силового розгону урядом Сирії громадських протестів.