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      У кого из ядерных стран больше всего боеголовок: инфографика

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      У кого больше?
      У кого больше? / 24 канал

      Между двумя ядерными странами Индией и Пакистаном возник серьезный конфликт. Пока весь мир замер в ожидании, что же будет дальше – мы собрали информацию о количестве боеголовок в каждой из стран, обладающих ядерным оружием.

      Читайте также: Конфликт между Индией и Пакистаном: в чем суть и какие могут быть последствия для мира

      Индия и Пакистан не воевали между собой с 1971 года. Даже несмотря на то, что обе имеют претензии на спорный регион Кашмир. Конфликт обострился 26 февраля, когда Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот.

      По состоянию на 2018 год количество ядерных боеголовок в мире сократилось до 14 465. Однако различные программы по модернизации этого смертельного оружия продолжаются.

      В течение 2017 года ядерные запасы сократили два гиганта – Россия и США. А Китай, Пакистан и Индия наоборот нарастили свою ядерную мощь. В таких странах, как Франция, Великобритания и Северная Корея количество ядерного оружия осталось неизменным. Израиль хоть и не комментирует наличие ядерного оружия в стране, однако специалисты отмечают, что эта страна также не изменила количество боеголовок.

      Читайте также: Авиаудар Индии по Пакистану: страны закрыли воздушное пространство

      На фоне очередного обострения отношений США и России, в частности из-за "ракетного" ультиматума Вашингтона по выходу из договора о ликвидации ракет, СМИ вновь заговорили об угрозе глобального ядерного конфликта. Учитывая последние данные, страны, имеющие наибольшее количество ядерных боеголовок – Россия (6850) и США (6450).

      Страны, которые до сих пор не отказались от ядерного оружия, смотрите инфографику:

      Страны, у которых есть ядерное оружие

      Страны, которые имеют ядерное оружие

      Читайте также: Индия нанесла авиаудар по Пакистану впервые за последние 50 лет

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      Теги: Новости Украины Публикации Индия Инфографика Китай Ядерная безопасность Пакистан Конфликт между Индией и Пакистаном Новости США
      Источник: 24 канал
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