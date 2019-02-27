У кого из ядерных стран больше всего боеголовок: инфографика

Между двумя ядерными странами Индией и Пакистаном возник серьезный конфликт. Пока весь мир замер в ожидании, что же будет дальше – мы собрали информацию о количестве боеголовок в каждой из стран, обладающих ядерным оружием.

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Индия и Пакистан не воевали между собой с 1971 года. Даже несмотря на то, что обе имеют претензии на спорный регион Кашмир. Конфликт обострился 26 февраля, когда Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот.

По состоянию на 2018 год количество ядерных боеголовок в мире сократилось до 14 465. Однако различные программы по модернизации этого смертельного оружия продолжаются.

В течение 2017 года ядерные запасы сократили два гиганта – Россия и США. А Китай, Пакистан и Индия наоборот нарастили свою ядерную мощь. В таких странах, как Франция, Великобритания и Северная Корея количество ядерного оружия осталось неизменным. Израиль хоть и не комментирует наличие ядерного оружия в стране, однако специалисты отмечают, что эта страна также не изменила количество боеголовок.

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На фоне очередного обострения отношений США и России, в частности из-за "ракетного" ультиматума Вашингтона по выходу из договора о ликвидации ракет, СМИ вновь заговорили об угрозе глобального ядерного конфликта. Учитывая последние данные, страны, имеющие наибольшее количество ядерных боеголовок – Россия (6850) и США (6450).

Страны, которые до сих пор не отказались от ядерного оружия, смотрите инфографику:

Страны, которые имеют ядерное оружие

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