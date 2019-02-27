17:40
27 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаманські методи Росії. Роздвоєння в Путіна
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ

      У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка

      2527 Читать новость на русском
      У кого більше?
      У кого більше? / 24 канал

      Між двома ядерними країнами Індією і Пакистаном виник серйозний конфлікт. Поки увесь світ завмер в очікуванні, що ж буде далі – ми зібрали кількість боєголовок у кожній з країн, які володіють ядерною зброєю.

      Читайте також: Конфлікт між Індією та Пакистаном: у чому суть і які можуть бути наслідки для світу

      Індія і Пакистан, які не воювали між собою з 1971 року. Навіть попри те, що обидві мають претензії на спірний регіон Кашмір. Конфлікт загострився 26 лютого, коли Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот.

      Станом на 2018 рік кількість ядерних боєголовок у світі скоротились до 14 465 тисяч. Проте різноманітні програми із модернізації цієї смертельної зброї тривають досі.

      Упродовж 2017 року ядерні запаси скоротили два гіганти – Росія та США. А Китай, Пакистан та Індія навпаки наростили свою ядерну міць. У таких країнах, як Франція, Велика Британія та Північна Корея кількість ядерної зброї залишилась незмінною. Ізраїль, хоч і не коментує наявність ядерної зброї в країні, проте фахівці зазначають, що ця країна також не змінила кількість боєголовок.

      Читайте також: Авіаудар Індії по Пакистану: країни закрили повітряний простір

      На тлі чергового загострення відносин США та Росії, зокрема через "ракетний" ультиматум Вашингтона щодо виходу з договору про ліквідацію ракет, ЗМІ знову заговорили про загрозу глобального ядерного конфлікту. З огляду на останні дані, країни, що мають найбільшу кількість ядерних боєголовок – Росія (6 850) та США (6 450).

      Країни, що досі не відмовились від ядерної зброї, дивіться інфографіку:

      Країни, які мають ядерну зброю

      Читайте також: Індія завдала авіаудару по Пакистану вперше за останні 50 років

      blog_ava
      Скандал в "Укроборонпромі": з'явилась реакція речника Путіна
      сьогодні
      5872
      Теги: Новини України Публікації Новини США Конфлікт між Індією і Пакистаном Пакистан Ядерна безпека Китай Інфографіка Індія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер
      сьогодні , 17:30 Маєтки Сергія Тарути: як живе "збіднілий" мільярдер
      Юлія Гілей 847
      У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка
      сьогодні , 17:12 У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка
      2527
      Добкін обізвав "гі*няними людьми" низку українських артистів
      сьогодні , 16:10 Добкін обізвав "гі*няними людьми" низку українських артистів
      1073
      Конфлікт між Індією та Пакистаном: у чому суть і які можуть бути наслідки для світу
      сьогодні , 13:12 Конфлікт між Індією та Пакистаном: у чому суть і які можуть бути наслідки для світу
      1139
      Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      сьогодні , 17:00 Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу
      Олексій Чибісов 1148
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук