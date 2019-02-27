У кого з ядерних країн найбільше боєголовок: інфографіка

Між двома ядерними країнами Індією і Пакистаном виник серйозний конфлікт. Поки увесь світ завмер в очікуванні, що ж буде далі – ми зібрали кількість боєголовок у кожній з країн, які володіють ядерною зброєю.

Читайте також: Конфлікт між Індією та Пакистаном: у чому суть і які можуть бути наслідки для світу

Індія і Пакистан, які не воювали між собою з 1971 року. Навіть попри те, що обидві мають претензії на спірний регіон Кашмір. Конфлікт загострився 26 лютого, коли Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот.

Станом на 2018 рік кількість ядерних боєголовок у світі скоротились до 14 465 тисяч. Проте різноманітні програми із модернізації цієї смертельної зброї тривають досі.

Упродовж 2017 року ядерні запаси скоротили два гіганти – Росія та США. А Китай, Пакистан та Індія навпаки наростили свою ядерну міць. У таких країнах, як Франція, Велика Британія та Північна Корея кількість ядерної зброї залишилась незмінною. Ізраїль, хоч і не коментує наявність ядерної зброї в країні, проте фахівці зазначають, що ця країна також не змінила кількість боєголовок.

Читайте також: Авіаудар Індії по Пакистану: країни закрили повітряний простір

На тлі чергового загострення відносин США та Росії, зокрема через "ракетний" ультиматум Вашингтона щодо виходу з договору про ліквідацію ракет, ЗМІ знову заговорили про загрозу глобального ядерного конфлікту. З огляду на останні дані, країни, що мають найбільшу кількість ядерних боєголовок – Росія (6 850) та США (6 450).

Країни, що досі не відмовились від ядерної зброї, дивіться інфографіку:



Країни, які мають ядерну зброю

Читайте також: Індія завдала авіаудару по Пакистану вперше за останні 50 років