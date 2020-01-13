23:21
13 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин + Асад = "Голубь мира" Трамп. "Танчики" в парламенте РФ
      Вєсті Кремля
      21:32, сегодня
      Вести.UA: Итальянские каникулы Кернеса. Ваше святейшество Дубинский.
      Вєсті.UA
      21:05, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      У Коломойского нет шансов, – Рыбачук

      86 Читати новину українською
      Олег Рибачук / 24 канал

      У Коломойского нет шансов. Конечно, он что-то "отхватит", но совсем не то, о чем мечтал. Он не является хозяином Украины или основным акционером президента.

      Такое мнение в интервью 24 каналу высказал политический эксперт, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

      Интересно: Зеленский должен пройти испытание Коломойским, – Казарин

      По его словам, "Приватбанк" не будет возвращен Коломойскому.

      Сейчас, как никогда, Коломойский далек от своего "Приватбанка". Как никогда. МВФ снова играет роль зеленого светофора и выставляет определенные маячки. У Зеленского просто выбора нет – у нас нет других кредиторов. Для Зеленского Коломойский не может быть приоритетом. Для меня также понятно, что Богдан стал значительно меньше "быковать", его стало меньше видно. Его тоже перло, а так не ведут себя главы канцелярий. Я вижу, что присадили его,
      – объяснил Рыбачук.

      Также он добавил, что попытки Портнова управлять ГБР привели к тому, что там поменялось руководство. По мнению Рыбачука, главным вызовом для нового руководителя – будет "послать Портнова как можно дальше".

      "Но и Коломойский, и Портнов палят сами себя. Их-то прет от того, что они могут продемонстрировать собственную влиятельность. И она очень опасна для президента и власти. Поэтому, очевидно, что их нужно убирать", – сказал политический эксперт.

      У Зеленского сейчас есть только одна проблема – Коломойский. Он сейчас не может сказать другим, что он самый крутой и все поришает. Коломойский не может порешать одно свое желание. И это даже не вопрос Зеленского. Это обязательство перед всем внешним миром, перед инвесторами, к которым Зеленский постоянно апеллирует,
      – отметил Рыбачук.

      Видео полного интервью с Олегом Рыбачуком:

       

      Что нельзя делать на Старый Новый Год: полезные советы
      сегодня
      8698
      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Приватбанк Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:43 Главные новости 13 января: Украина возвращается в ПАСЕ, ГПУ открыла дело против Трубы
      Северин Трач 77
      сегодня , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 123
      14 января , 08:30 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      340
      сегодня , 21:43 Возможно падение режима: западные СМИ о протестах в Иране из-за катастрофы МАУ
      Світлана Попова 227
      сегодня , 19:00 Обмін полоненими: яких злочинців Україна віддала окупантам
      Леонід Остальцев 138
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук