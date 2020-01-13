У Коломойского нет шансов, – Рыбачук

У Коломойского нет шансов. Конечно, он что-то "отхватит", но совсем не то, о чем мечтал. Он не является хозяином Украины или основным акционером президента.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказал политический эксперт, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

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По его словам, "Приватбанк" не будет возвращен Коломойскому.

Сейчас, как никогда, Коломойский далек от своего "Приватбанка". Как никогда. МВФ снова играет роль зеленого светофора и выставляет определенные маячки. У Зеленского просто выбора нет – у нас нет других кредиторов. Для Зеленского Коломойский не может быть приоритетом. Для меня также понятно, что Богдан стал значительно меньше "быковать", его стало меньше видно. Его тоже перло, а так не ведут себя главы канцелярий. Я вижу, что присадили его,

– объяснил Рыбачук.

Также он добавил, что попытки Портнова управлять ГБР привели к тому, что там поменялось руководство. По мнению Рыбачука, главным вызовом для нового руководителя – будет "послать Портнова как можно дальше".

"Но и Коломойский, и Портнов палят сами себя. Их-то прет от того, что они могут продемонстрировать собственную влиятельность. И она очень опасна для президента и власти. Поэтому, очевидно, что их нужно убирать", – сказал политический эксперт.

У Зеленского сейчас есть только одна проблема – Коломойский. Он сейчас не может сказать другим, что он самый крутой и все поришает. Коломойский не может порешать одно свое желание. И это даже не вопрос Зеленского. Это обязательство перед всем внешним миром, перед инвесторами, к которым Зеленский постоянно апеллирует,

– отметил Рыбачук.

Видео полного интервью с Олегом Рыбачуком: