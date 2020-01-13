У Коломойського немає шансів, – Рибачук

У Коломойського немає шансів. Звичайно, він щось "відхопить", але зовсім не те, про що мріяв. Він не є господарем України чи основним акціонером президента.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив політичний експерт, ексголова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

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За його словами, "Приватбанк" не буде повернутий Коломойському.

Зараз, як ніколи, Коломойський далекий від свого "Приватбанку". Як ніколи. МВФ знову відіграє роль зеленого світлофора і виставляє певні маячки. У Зеленського просто вибору немає – у нас немає інших кредиторів. Для Зеленського Коломойський не може бути пріоритетом. Для мене також зрозуміло, що Богдан став значно менше "бикувати", його стало менше видно. Його теж перло, а так не поводяться глави канцелярій. Я бачу, що присадили його,

– пояснив Рибачук.

Також він додав, що спроби Портнова керувати ДБР призвели до того, що там помінялося керівництво. На думку Рибачука, головним викликом нового керівника – буде "послати Портнова якомога далі".

"Але і Коломойський, і Портнов палять самі себе. Їх чогось пре від того, що вони можуть продемонструвати власну впливовість. І вона є дуже небезпечною для президента і влади. Тож, очевидно, що їх потрібно прибирати", – сказав політичний експерт.

У Зеленського зараз є лише одна проблема – Коломойський. Він зараз не може сказати іншим, що він є найкрутішим і все порішає. Коломойський не може порішати жодне своє бажання. І це навіть не питання Зеленського. Це зобов'язання перед усім зовнішнім світом, перед інвесторами, до яких Зеленський постійно апелює,

– наголосив Рибачук.

Відео повного інтерв'ю з Олегом Рибачуком: