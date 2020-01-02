Зеленський має пройти випробування Коломойським, – Казарін

На думку журналіста Павла Казаріна, Володимир Зеленський значною мірою виграв на виборах завдяки каналу "1+1", який належить Коломойському. У багатьох залишається питання, чи є якісь зобов'язання у гаранта перед олігархом.

Як сказав Павло Казарін в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу, на цьому тлі з'явилося чимало домислів.

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Зеленському ще під час передвиборчої кампанії постійно приписували зв'язки з Коломойським. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси й не більше. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.

З'являється чимало домислів. Зеленський може пробачити сам собі свої борги чи може, навпаки, почати їх віддавати? Якщо він почне їх повертати, то в який спосіб? Чи буде країна заручницею ігор по "Приватбанку"? Зеленський ще має пройти випробування Коломойським, а вся країна буде за цим спостерігати,

– запитав Казарін.

Водночас журналіст наголосив, що Зеленський має пройти декілька випробувань, аби країни зрозуміла, хто він такий. Показовою може стати справа Шеремета. Казарін зауважив, якщо вона почне розвалюватися, для Зеленського це буде великий тест. Зокрема тест на те, чи вистачить у нього мужності визнати, що він припустився помилки.

Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув внаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".



12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко. 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи. Яні Дугарь – цілодобовий домашній арешт, Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку – тримання під вартою. Термін дії запобіжного заходу мине 8 лютого 2020 року.



Запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Казарін підкреслив, що суспільство дізнається, чи вміє Зеленський відправляти у відставку людей зі своєї команди, якщо у певний момент він усвідомить, що вони є тягарем.

Поки що ми цього не знаємо. Зеленський як лотерейний квиток, який суспільство придбало навесні, і тепер за допомогою монетки стирає фішки й прагне зрозуміти, виграшний він чи навпаки,

– сказав Казарін.

Він підсумував, що у випадку з Петром Порошенком було зрозуміло, куди він рухається. У випадку з Зеленським – ніякої монолітності поки що не відбувається, зокрема і з Коломойським.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Павлом Казаріним: