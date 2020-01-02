Зеленский должен пройти испытание Коломойским, – Казарин

По мнению журналиста Павла Казарина, Владимир Зеленский в значительной мере выиграл на выборах благодаря каналу "1+1", который принадлежит Коломойскому. У многих остается вопрос, есть ли какие-то обязательства гаранта перед олигархом.

Как сказал Павел Казарин в эксклюзивном интервью 24 каналу, на этом фоне появилось немало домыслов.

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Зеленскому еще во время предвыборной кампании постоянно приписывали связи с Коломойским. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы и не более. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.

Появляется немало домыслов. Зеленский может простить сам себе свои долги или, может, наоборот, начать их отдавать? Если он начнет их возвращать, то каким образом? Будет ли страна заложницей игр по "Приватбанку"? Зеленский еще должен пройти испытания Коломойским, а вся страна будет за этим наблюдать,

– спросил Казарин.

В то же время журналист отметил, что Зеленский должен пройти несколько испытаний, чтобы страна поняла, кто он такой. Показательной может стать дело Шеремета. Казарин отметил, что если оно начнет разваливаться, для Зеленского это будет большой тест. В частности тест на то, хватит ли у него мужества признать, что он допустил ошибку.

Что известно о гибели Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва его авто 20 июля 2016 года в городе Киев. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителя издания "Украинская правда". На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".



12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая вроде фотографировала камеры наблюдения возле дома Шеремета, другая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко. 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем троим задержанным меры пресечения. Яне Дугарь – круглосуточный домашний арест, Юле Кузьменко и Андрею Антоненко – содержание под стражей. Срок действия меры пресечения пройдет 8 февраля 2020 года.



Меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

Казарин подчеркнул, что общество узнает, умеет ли Зеленский отправлять в отставку людей из своей команды, если в определенный момент он осознает, что они являются обузой.

Пока мы этого не знаем. Зеленский как лотерейный билет, который общество приобрело весной, и теперь с помощью монетки стирает фишки и стремится понять, выигрышный он или наоборот,

– сказал Казарин.

Он подытожил, что в случае с Петром Порошенко было понятно, куда он движется. В случае с Зеленским никакой монолитности пока не происходит, в том числе и с Коломойским.

Смотрите полное видео интервью с Павлом Казариным: