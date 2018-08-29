У крымского татарина, незаконно удерживаемого в России, резко ухудшилось состояние здоровья

Арсен Джепаров, один из политзаключенных так называемого "дела Хизб ут-Тахрир", жалуется на резкое ухудшение самочувствия. Его удерживают в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщают в группе "Крымская солидарность" в Facebook.

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По словам адвоката Джепарова, Айдера Азматова, уже на протяжении семи месяцев у Арсена сильные головные боли и немеет правая часть головы и рука, также высокое артериальное давление. При отсутствии необходимой медицинской помощи это может привести к инсульту. По словам Арсена, медики в СИЗО такой помощи не оказывают, только после длительных просьб могут дать таблетку от головы.

Сегодня утром также поступили сообщения об обысках дома у Ольги Павленко, активистки Украинского культурного центра, которая проживает в Симферополе.

Напомним, Арсена Джепарова обвиняют в деятельности в так называемой террористической организации, за что Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Его вместе с еще одним фигурантом дела арестовали в Краснокаменке 28 апреля 2016 года.



16 января 2018 года стало известно, что его вместе с еще пятью фигурантами дела вывезли на территорию России.