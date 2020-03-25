У Курильских островов произошло мощное землетрясение и угроза цунами: видео

В Тихом океане вблизи Курильских островов ночью 25 марта произошло сильное землетрясение. .В Северо-Курильске объявили эвакуацию из-за возможного большого цунами.

Одна из волн уже накрыла город Северо-Курильск, ее высота достигала 50 сантиметров. Однако, местные власти уже эвакуируют жителей, поскольку ожидают, что после обеда волны повторятся и будут сильнее. Об этом пишет МБХ.media со ссылкой на пресс-службу руководства Сахалинской области.

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Землетрясение достигло магнитуды 7,2 по шкале Рихтера. Его эпицентр располагался примерно в 228 километрах от Северо-Курильска и в 438 километрах от Петропавловска-Камчатского. По интенсивности сотрясений в эпицентре его оценили как "уничтожающее".

На Курилах ощущались подземные толчки силой около пяти-шести баллов – в помещениях падали предметы, раскачивалась мебель, люди выбегали на улицу.

В магазине на Курилах тряслись потолки от землетрясения – смотрите видео

Где находится Северо-Курильск – смотрите карту

Теперь на Курильские острова идет волна из океана: из-за этого эвакуированы 400 человек с острова Парамушир.