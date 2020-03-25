Біля Курильських островів стався потужний землетрус і є загроза цунамі: відео

У Тихому океані поблизу Курильських островів вночі 25 березня стався сильний землетрус. У Сєвєро-Курильську оголосили евакуацію через можливе велике цунамі.

Одна з хвиль вже накрила місто Сєвєро-Курильськ, її висота сягала 50 сантиметрів. Однак, місцева влада вже евакуйовує мешканців, оскільки очікує, що пообіді хвилі повторяться та будуть сильнішими. Про це пише МБХ.media з посиланням на пресслужбу керівництва Сахалінської області.

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Землетрус сягнув магнітуди 7, 2 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр розташовувався приблизно у 228 кілометрах від Сєвєро-Курильська і в 438 кілометрах від Петропавловська-Камчатського. За інтенсивністю струсів в епіцентрі його оцінили як "такий, що знищує".

На Курилах відчувалися підземні поштовхи силою близько п'яти-шести балів – в приміщеннях падали предмети, розгойдувалася меблі, люди вибігали на вулицю.

У крамниці на Курилах трусилася стеля від землетрусу – дивіться відео

Де розташований Сєвєро-Курильськ – дивіться карту

Тепер на Курильські острови йде хвиля з океану. Евакуйовано 400 осіб з острова Парамушир.