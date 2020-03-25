Скрізь карантин, але Росія активно готується до параду на 9 травня

Підготовка до параду у Москві на 75-річчя перемоги 9 травня йде повним ходом і не зупинена через коронавірус. Серед захисних заходів, які там вжили – установлення бактерицидних ламп, які не вбивають вірус.

Іноземним учасникам параду доведеться пройти карантин двічі. А от усім іншим тричі на день вимірюють температуру, повідомляє rbc.ru після свого запиту у Міноборони.

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У Міноборони зазначили, що весь особовий склад, пройшов поглиблене медичне обстеження. Учасників параду тимчасово розмістили у військових частинах московського гарнізону та навчальних закладах Міноборони. Тобто, ніхто не скасовував підготовки до параду.

Серед заходів, які для непоширення вірусу на параді вжили у Росії:

установка бактерицидних ультрафіолетових ламп (нагадаємо, SARS-cov-2 – це вірус, а не бактерія , який провокує хворобу, Covid-19)

(нагадаємо, створили запас дезінфекційних засобів, медикаментів та засобів індивідуального захисту.

Станом на ранок 25 березня в Росії підтверджено 495 випадків інфікування, 1 людина померла.