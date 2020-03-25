Везде карантин, но Россия активно готовится к параду на 9 мая
Подготовка к параду в Москве на 75-летие победы 9 мая идет полным ходом и не остановлена из-за коронавируса. Среди защитных мер, которые там приняли, – установка бактерицидных ламп, которые не убивают вирус.
Иностранным участникам парада придется пройти карантин дважды. А вот всем остальным трижды в день измеряют температуру, сообщает rbc.ru после своего запроса в Минобороны.
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В Минобороны отметили, что весь личный состав, прошел углубленное медицинское обследование. Участников парада временно разместили в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях Минобороны. То есть, никто не отменял подготовки к параду.
Среди мер, которые для нераспространения вируса на параде приняли в России:
- установка бактерицидных ультрафиолетовых ламп (напомним, SARS-cov-2 – это вирус, а не бактерия, провоцирующая болезнь, Covid-19)
- создали запас дезинфекционных средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты.
По состоянию на утро 25 марта в России подтверждено 495 случаев инфицирования, 1 человек умер.