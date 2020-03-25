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      Везде карантин, но Россия активно готовится к параду на 9 мая

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      Подготовка к параду в Москве на 75-летие победы 9 мая идет полным ходом и не остановлена из-за коронавируса. Среди защитных мер, которые там приняли, – установка бактерицидных ламп, которые не убивают вирус.

      Иностранным участникам парада придется пройти карантин дважды. А вот всем остальным трижды в день измеряют температуру, сообщает rbc.ru после своего запроса в Минобороны.

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      В Минобороны отметили, что весь личный состав, прошел углубленное медицинское обследование. Участников парада временно разместили в воинских частях московского гарнизона и учебных заведениях Минобороны. То есть, никто не отменял подготовки к параду.

      Среди мер, которые для нераспространения вируса на параде приняли в России:

      • установка бактерицидных ультрафиолетовых ламп (напомним, SARS-cov-2 – это вирус, а не бактерия, провоцирующая болезнь, Covid-19)
      • создали запас дезинфекционных средств, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

      По состоянию на утро 25 марта в России подтверждено 495 случаев инфицирования, 1 человек умер.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Новости России 9 мая
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