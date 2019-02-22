У мужчины украли 15 миллионов наличности на трассе: детали

Неизвестные подрезали внедорожник Range Rover, порезали колеса и похитили у водителя более 15 миллионов гривен наличных. Все это случилось вблизи села Шевченкового на трассе Николаев-Херсон.

Как заявил 52-летний мужчина, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться.

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Водитель Volkswagen вышел и начал кричать о том, что якобы другой мужчина неумело управляет своей машиной, сообщили в полиции. Позже к водителю Volkswagen присоединились его пассажиры. Они порезали колеса на Range Rover.

В этот момент подъехали еще одно авто, из которого вышли несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой было более 15 миллионов гривен,

– говорится в сообщении.

После нападения злоумышленники скрылись на двух автомобилях темного цвета в направлении Херсона. Вероятно, что марки автомобилей – это Volkswagen и BMW.

Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция пытается найти и задержать преступников.