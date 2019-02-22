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      У чоловіка вкрали 15 мільйонів готівки на трасі: деталі

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      У чоловіка вкрали 15 мільйонів готівки на трасі: деталі
      У чоловіка вкрали 15 мільйонів готівки на трасі: деталі / Фото з відкритих джерел

      Невідомі підрізали позашляховик Range Rover, порізали колеса та викрали у водія понад 15 мільйонів гривень готівки. Все це трапилося поблизу села Шевченкового на трасі Миколаїв–Херсон.

      Як заявив 52-річний чоловік, коли він на своєму автомобілі Range Rover повертався додому, його підрізав Volkswagen темного кольору та змусив зупинитись.

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      Водій Volkswagen вийшов та почав кричати про те, що нібито інший чоловік невправно керує своєю автівкою, повідомили у поліції. Пізніше до водія Volkswagen приєднались його пасажири. Вони порізали колеса на Range Rover.

      У цей момент під’їхало ще одне авто, з якого вийшли декілька незнайомців у темному одязі з капюшонами на голові, розбили пасажирське скло та витягли сумку, у якій було понад 15 мільйонів гривень,
      – йдеться у повідомленні.

      Після нападу зловмисники зникли на двох автомобілях темного кольору у напрямку Херсона. Ймовірно, що марки автомобілів – це Volkswagen та BMW.

      Наразі тривають слідчі дії. Поліція намагається знайти та затримати злочинців.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Херсона Новини Миколаєва Поліція Гроші Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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