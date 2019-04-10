У нас разные позиции, – Соболев прокомментировал свой выход из партии

Егор Соболев вышел из "Самопомочи", объяснив это тем, что планирует политическое будущее в партии, которую он стремится создать с единомышленниками.

Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

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Соболев выходит из партии, но остается во фракции "Самопомич", потому что планирует доработать до конца созыва в парламенте.

Я сообщил партии, что больше не буду баллотироваться с ней на парламентские выборы, потому что у нас разные позиции. Также уже написал заявление о сложении полномочий члена партии, но остаюсь как беспартийный член во фракции "Самопомич",

– пояснил народный депутат Егор Соболев.



Егор Соболев

В фракции с пониманием отнеслись к выходу Соболева из партии. Там утверждают, что раньше с ним могли расходиться в методах политической борьбы за достижение цели. Однако Олег Березюк сказал, что мировоззренческих различий у них не было, поэтому будут сотрудничать дальше.

"Егор имеет свой характер и видение. Я очень уважаю, что он несет ответственность за свои действия, потому что политическая фракция "Самопомич" – это руководящий орган государства", – рассказал руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк.