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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      У нас разные позиции, – Соболев прокомментировал свой выход из партии

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      Егор Соболев вышел из "Самопомочи", объяснив это тем, что планирует политическое будущее в партии, которую он стремится создать с единомышленниками.

      Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

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      Соболев выходит из партии, но остается во фракции "Самопомич", потому что планирует доработать до конца созыва в парламенте.

      Я сообщил партии, что больше не буду баллотироваться с ней на парламентские выборы, потому что у нас разные позиции. Также уже написал заявление о сложении полномочий члена партии, но остаюсь как беспартийный член во фракции "Самопомич",
      – пояснил народный депутат Егор Соболев.

      Єгор Соболєв
      Егор Соболев

      В фракции с пониманием отнеслись к выходу Соболева из партии. Там утверждают, что раньше с ним могли расходиться в методах политической борьбы за достижение цели. Однако Олег Березюк сказал, что мировоззренческих различий у них не было, поэтому будут сотрудничать дальше.

      "Егор имеет свой характер и видение. Я очень уважаю, что он несет ответственность за свои действия, потому что политическая фракция "Самопомич" – это руководящий орган государства", – рассказал руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Самопомич Олег Березюк Егор Соболев
      Источник: 24 канал
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