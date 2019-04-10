У нас різні позиції, – Соболєв прокоментував свій вихід з партії

Єгор Соболєв вийшов з "Самопомочі", пояснивши це тим, що планує політичне майбутнє у партії, яку він прагне створити з однодумцями.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

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Соболєв виходить з партії, проте залишається у фракції "Самопоміч", бо планує допрацювати до кінця скликання у парламенті.

Я повідомив партію, що більше не балотуватимусь з нею на парламентські вибори, тому що в нас різні позиції. Також вже написав заяву про складання повноважень члена партії, але залишаюся, як безпартійний член, у фракції "Самопоміч",

– пояснив народний депутат Єгор Соболєв.



Єгор Соболєв

У фракції з розумінням поставилися до виходу Соболєв з партії. Там стверджують, що раніше з ним могли розходитися методи політичної боротьби за досягнення цілі. Проте Олег Березюк сказав, що світоглядних розходжень у них не було, тому співпрацюватимуть далі.

"Єгор має свій характер та бачення. Я дуже поважаю, що він несе відповідальність за свої дії, бо політична фракція "Самопоміч" – це керівний орган держави", – розповів керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк.