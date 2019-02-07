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      У Насирова обнаружили счет с кругленькой суммой в Британии

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      У скандального Насирова нашли счет за границей с 300 тысячами долларов
      У скандального Насирова нашли счет за границей с 300 тысячами долларов / 24 канал

      У экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который официально зарегистрирован кандидатом в президенты Украины, детективы НАБУ вместе с прокурорами САП обнаружили счет в Великобритании. На нем размещено около 300 тысяч долларов.

      Поскольку Насирову вручали судебную повестку о рассмотрении указанных средств, то он сразу побежал подавать декларацию, где указал эти средства", пишет "Радио Свобода".

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      На заседании Шевченковского районного суда прокурор Андрей Перов заявил, что счет в финансовом учреждении Interactive Brokers Насиров имеет уже около трех лет.

      В декларации за 2017 год, которую Насиров подал в январе 2019 года как кандидат в президенты, в разделе "Денежные активы" действительно указаны указанные средства.

      Однако в ежегодной декларации за 2017 год, которую Насиров подавал в феврале 2018-го еще как глава ГФС, информации об этом счете в Великобритании не было, как и в декларации за 2016 год.

      Сам Насиров сказал, что на следующем заседании все необходимые данные будут представлены.

      Счет был открыт где-то в 2013-м, 2014 году. Это онлайн-брокерский счет,
      – добавил Насиров.

      Сторона обвинения ходатайствовала в суде об аресте средств на счете в Британии. Однако защитники не согласились и попросили предоставить время на ознакомление. Поэтому суд перенес рассмотрение ходатайства по аресту средств Насирова на следующее заседание, которое состоится 14 февраля.

      В чем обвиняют Романа Насирова? Экс-глава ГФС известен своими коррупционными схемами. Его подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств.

      Также Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого депутат переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года чиновника арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. 31 января Кабмин уволил его с должности главы ГФС, а уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова на должности и обязал выплатить упущенный заработок.

      Кто такой Роман Насиров: смотрите видео

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Великобритания Роман Насиров Судьи Государственная фискальная служба
      Источник: 24 Канал
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