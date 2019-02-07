У Насирова обнаружили счет с кругленькой суммой в Британии

У экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который официально зарегистрирован кандидатом в президенты Украины, детективы НАБУ вместе с прокурорами САП обнаружили счет в Великобритании. На нем размещено около 300 тысяч долларов.

Поскольку Насирову вручали судебную повестку о рассмотрении указанных средств, то он сразу побежал подавать декларацию, где указал эти средства", пишет "Радио Свобода".

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На заседании Шевченковского районного суда прокурор Андрей Перов заявил, что счет в финансовом учреждении Interactive Brokers Насиров имеет уже около трех лет.

В декларации за 2017 год, которую Насиров подал в январе 2019 года как кандидат в президенты, в разделе "Денежные активы" действительно указаны указанные средства.

Однако в ежегодной декларации за 2017 год, которую Насиров подавал в феврале 2018-го еще как глава ГФС, информации об этом счете в Великобритании не было, как и в декларации за 2016 год.

Сам Насиров сказал, что на следующем заседании все необходимые данные будут представлены.

Счет был открыт где-то в 2013-м, 2014 году. Это онлайн-брокерский счет,

– добавил Насиров.

Сторона обвинения ходатайствовала в суде об аресте средств на счете в Британии. Однако защитники не согласились и попросили предоставить время на ознакомление. Поэтому суд перенес рассмотрение ходатайства по аресту средств Насирова на следующее заседание, которое состоится 14 февраля.

В чем обвиняют Романа Насирова? Экс-глава ГФС известен своими коррупционными схемами. Его подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств.



Также Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого депутат переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года чиновника арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. 31 января Кабмин уволил его с должности главы ГФС, а уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова на должности и обязал выплатить упущенный заработок.

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