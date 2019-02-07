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      У Насірова виявили рахунок з кругленькою сумою у Британії

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      У Насірова виявили рахунок у Британії з величезною сумою
      У Насірова виявили рахунок у Британії з величезною сумою / 24 канал

      У екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова знайшли рахунок у Великій Британії із 300 тисяч доларів.

      За словами кореспондента "Радіо Свобода", рахунок виявили детективи НАБУ спільно із прокурорами САП.

      Читайте також: Хто такий Роман Насіров: що відомо про кандидата у президенти

      На засіданні Шевченківського районного суду прокурор Андрій Перов повідомив, що Британське агентство протидії злочинності заявило про наявність у Насірова рахунку з коштами у фінансовій установі Interactive Brokers. 

      Після вручення судової повістки щодо розгляду цих коштів Насіров одразу побіг подавати декларацію, де вказав ці кошти. Відомо, що він вже три роки є власником рахунку у Британії. 

      "Як ми з'ясовуємо зараз, питання щодо рахунку було внесено мною до електронної декларації. Рахунок був відкритий десь у 2013, 2014 році. Це онлайн-брокерський рахунок. Ми на наступному засіданні представимо всі необхідні дані", – пояснив екс-голова ДФС.

      Наразі суд переніс розгляд клопотання щодо арешту коштів Насірова на наступне засідання, яке відбудеться 14 лютого.

      У чому звинувачують Романа Насірова? Екс-голова ДФС відомий своїми корупційними схемами. Його підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів.

      Також Насірова звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої депутат відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року чиновника заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. 31 січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС, а вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток.

      Хто такий Роман Насіров: дивіться відео

       

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      Теги: Гроші Роман Насіров Новини України Судді Новини політики Державна фіскальна служба Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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