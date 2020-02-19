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      У перекрытого Северо-Крымского канала нашли взрывчатку и гранатометы

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      Тайник с оружием обнаружили у Северо-Крымского канала / Фейсбук Виктории Шакулы

      Два ручных противотанковых гранатомета и более двух килограммов взрывчатки обнаружили правоохранители вблизи Северо-Крымского канала. Именно этот канал когда-то обеспечивал до 85% воды для Крыма, сейчас он перекрыт.

      Об опасной находке сообщила в фейсбуке пресс-секретарь управления СБУ в Херсонской области Виктория Шакула

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      "В Каланчакском районе Херсонской области вблизи Северо-Крымского канала обнаружили схрон", – рассказала представительница СБУ.

      Для справки: Северо-Криимський канал – оросительно-обводнительный канал на юге Украины, соединяющей Херсонскую область и Крым. Воду брал в Днепре из Каховского водохранилища, и до 2014 года обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии полуострова Россией канал не функционирует. 

      В тайнике было оружие, а именно: 

      • Два ручных противотанковых гранатомета,
      • 1,2 килограмма взрывчатки – тротила,
      • 1 килограмм пиротехнической смеси (материал для изготовления взрывчатки).

      Крым
      СБУ нашла у Северо-Крымского канала тайник с оружием / Фейсбук Виктории Шакулы

      Крым
      Гранатометы и взрывчатка были завернуты в полиэтиленовые пакеты / Фейсбук Виктории Шакулы

      Крым
      Кроме гранатометов в тайнике было более 2 килограммов взрывчатки / Фейсбук Виктории Шакулы

      Откуда происходит это оружие и кто причастен к ее укрытию – выясняет следствие.

      К слову, в этот же день, 18 февраля, СБУ нашла в центре Киева тайник с боевыми гранатами и ртутью. 

      Угрозы родственникам Героев Небесной Сотни: что сегодня говорят политики о расстреле на Майдане
      18 февраля
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Криминальные новости Вода в Крыму Новости Крыма Новости Херсона Оружие СБУ Новости Украины
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