У перекрытого Северо-Крымского канала нашли взрывчатку и гранатометы
Два ручных противотанковых гранатомета и более двух килограммов взрывчатки обнаружили правоохранители вблизи Северо-Крымского канала. Именно этот канал когда-то обеспечивал до 85% воды для Крыма, сейчас он перекрыт.
Об опасной находке сообщила в фейсбуке пресс-секретарь управления СБУ в Херсонской области Виктория Шакула.
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"В Каланчакском районе Херсонской области вблизи Северо-Крымского канала обнаружили схрон", – рассказала представительница СБУ.
Для справки: Северо-Криимський канал – оросительно-обводнительный канал на юге Украины, соединяющей Херсонскую область и Крым. Воду брал в Днепре из Каховского водохранилища, и до 2014 года обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии полуострова Россией канал не функционирует.
В тайнике было оружие, а именно:
- Два ручных противотанковых гранатомета,
- 1,2 килограмма взрывчатки – тротила,
- 1 килограмм пиротехнической смеси (материал для изготовления взрывчатки).
СБУ нашла у Северо-Крымского канала тайник с оружием / Фейсбук Виктории Шакулы
Гранатометы и взрывчатка были завернуты в полиэтиленовые пакеты / Фейсбук Виктории Шакулы
Кроме гранатометов в тайнике было более 2 килограммов взрывчатки / Фейсбук Виктории Шакулы
Откуда происходит это оружие и кто причастен к ее укрытию – выясняет следствие.
К слову, в этот же день, 18 февраля, СБУ нашла в центре Киева тайник с боевыми гранатами и ртутью.
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