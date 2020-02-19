У перекрытого Северо-Крымского канала нашли взрывчатку и гранатометы

Два ручных противотанковых гранатомета и более двух килограммов взрывчатки обнаружили правоохранители вблизи Северо-Крымского канала. Именно этот канал когда-то обеспечивал до 85% воды для Крыма, сейчас он перекрыт.

Об опасной находке сообщила в фейсбуке пресс-секретарь управления СБУ в Херсонской области Виктория Шакула .

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"В Каланчакском районе Херсонской области вблизи Северо-Крымского канала обнаружили схрон", – рассказала представительница СБУ.

Для справки: Северо-Криимський канал – оросительно-обводнительный канал на юге Украины, соединяющей Херсонскую область и Крым. Воду брал в Днепре из Каховского водохранилища, и до 2014 года обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии полуострова Россией канал не функционирует.

В тайнике было оружие, а именно:

Два ручных противотанковых гранатомета,

1,2 килограмма взрывчатки – тротила,

1 килограмм пиротехнической смеси (материал для изготовления взрывчатки).



СБУ нашла у Северо-Крымского канала тайник с оружием / Фейсбук Виктории Шакулы



Гранатометы и взрывчатка были завернуты в полиэтиленовые пакеты / Фейсбук Виктории Шакулы



Кроме гранатометов в тайнике было более 2 килограммов взрывчатки / Фейсбук Виктории Шакулы

Откуда происходит это оружие и кто причастен к ее укрытию – выясняет следствие.