Біля перекритого Північно-Кримського каналу знайшли вибухівку та гранатомети
Два ручні протитанкові гранатомети та понад два кілограми вибухівки виявили правоохоронці поблизу Північно-Кримського каналу. Саме цей канал колись забезпечував до 85% води для Криму, зараз він перекритий.
Про небезпечну знахідку повідомила у фейсбуці речниця управління СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула.
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"У Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу виявили схрон", – розповіла представниця СБУ.
Для довідки: Північно-Криимський канал – зрошувально-обводнювальний канал на півдні України, що сполучає Херсонську область та Крим. Воду брав у Дніпрі з Каховського водосховища, і до 2014 року забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії півострова Росією канал не функціонує.
У схованці була зброя, а саме:
- Два ручні протитанкові гранатомети,
- 1,2 кілограма вибухівки – тротилу,
- 1 кілограм піротехнічної суміші (матеріал для виготовлення вибухівки).
СБУ знайшла біля Північно-Кримського каналу схованку зі зброєю / Фейсбук Вікторії Шакули
Гранатомети та вибухівка були загорнуті у поліетиленові пакети / Фейсбук Вікторії Шакули
Крім гранатометів у схованці було понад 2 кілограми вибухівки / Фейсбук Вікторії Шакули
Звідки походить ця зброя та хто причетний до її переховування – з'ясовує слідство.
До слова, цього ж дня, 18 лютого, СБУ знайшла у центрі Києва схованку з бойовими гранатами та ртуттю.
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