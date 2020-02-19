Біля перекритого Північно-Кримського каналу знайшли вибухівку та гранатомети

Два ручні протитанкові гранатомети та понад два кілограми вибухівки виявили правоохоронці поблизу Північно-Кримського каналу. Саме цей канал колись забезпечував до 85% води для Криму, зараз він перекритий.

Про небезпечну знахідку повідомила у фейсбуці речниця управління СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула.

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"У Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу виявили схрон", – розповіла представниця СБУ.

Для довідки: Північно-Криимський канал – зрошувально-обводнювальний канал на півдні України, що сполучає Херсонську область та Крим. Воду брав у Дніпрі з Каховського водосховища, і до 2014 року забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії півострова Росією канал не функціонує.

У схованці була зброя, а саме:

Два ручні протитанкові гранатомети,

1,2 кілограма вибухівки – тротилу,

1 кілограм піротехнічної суміші (матеріал для виготовлення вибухівки).



СБУ знайшла біля Північно-Кримського каналу схованку зі зброєю / Фейсбук Вікторії Шакули



Гранатомети та вибухівка були загорнуті у поліетиленові пакети / Фейсбук Вікторії Шакули



Крім гранатометів у схованці було понад 2 кілограми вибухівки / Фейсбук Вікторії Шакули

Звідки походить ця зброя та хто причетний до її переховування – з'ясовує слідство.

До слова, цього ж дня, 18 лютого, СБУ знайшла у центрі Києва схованку з бойовими гранатами та ртуттю.