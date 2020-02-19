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      Біля перекритого Північно-Кримського каналу знайшли вибухівку та гранатомети

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      Схованку зі зброєю виявили біля Північно-Кримського каналу / Фейсбук Вікторії Шакули

      Два ручні протитанкові гранатомети та понад два кілограми вибухівки виявили правоохоронці поблизу Північно-Кримського каналу. Саме цей канал колись забезпечував до 85% води для Криму, зараз він перекритий.

      Про небезпечну знахідку повідомила у фейсбуці речниця управління СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула

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      "У Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу виявили схрон", – розповіла представниця СБУ.

      Для довідки: Північно-Криимський канал – зрошувально-обводнювальний канал на півдні України, що сполучає Херсонську область та Крим. Воду брав у Дніпрі з Каховського водосховища, і до 2014 року забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії півострова Росією канал не функціонує. 

      У схованці була зброя, а саме: 

      • Два ручні протитанкові гранатомети,
      • 1,2 кілограма вибухівки – тротилу,
      • 1 кілограм піротехнічної суміші (матеріал для виготовлення вибухівки).

      Крим
      СБУ знайшла біля Північно-Кримського каналу схованку зі зброєю / Фейсбук Вікторії Шакули

      Крим
      Гранатомети та вибухівка були загорнуті у поліетиленові пакети / Фейсбук Вікторії Шакули

      Крим
      Крім гранатометів у схованці було понад 2 кілограми вибухівки / Фейсбук Вікторії Шакули

      Звідки походить ця зброя та хто причетний до її переховування – з'ясовує слідство.

      До слова, цього ж дня, 18 лютого, СБУ знайшла у центрі Києва схованку з бойовими гранатами та ртуттю. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кримінальні новини Вода в Криму Новини Криму Новини Херсона Зброя СБУ Новини України
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