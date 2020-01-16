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      В ПЦУ опровергли распространенные мифы о празднике Крещения

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      Купание в проруби не смывает грехов, – ПЦУ о празднике Крещения / Pixabay

      Омовения в проруби на Крещение никоим образом не приводят к духовному очищению и не "освобождают" от грехов. Кроме того, нет необходимости запасаться большим количеством освященной воды.

      В последние годы во время празднования Крещения все чаще в водоемах устраиваются массовые ныряния, об этом пишет пресс-служба ПЦУ на своей фейсбук-странице.

      Важно: Крещение 2020: как подготовить организм к купанию в проруби

      Купание организовывают с целью "смыть грехи". Однако на самом деле от них это вовсе не освобождает и для украинского народа такая практика не была привычной.

      Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов! Ни одного церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения,
      – отмечают в ПЦУ.

      Там отмечают, что важно понимать суть христианского праздника и "не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более – с предрассудками или суеверием".

      "Освященная вода – не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души", – говорится в сообщении.

      Кроме того, на Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости".

      Нет также необходимости запасаться водой большими бидонами или канистрами. Ведь тот, кто принесет на освящение даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большей святости".

      Не от количества воды зависит святость и степень полученных даров Божественной благодати, а от того, как вы приближаетесь к Господу, от вашего образа жизни, ваших изменений в душе, веры, ваших дел,
      – добавили в церкви.

      В ПЦУ отметили, что церковь не запрещает нырять в холодную воду – это право и выбор для каждого. Но главное – не превращать такое купание на некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего.

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      Кому врачи не рекомендуют купаться на Крещение

      • людям с болезнями сердца и сосудов;
      • с хроническими заболеваниями мочеполовой, дыхательной систем и носоглотки в состоянии ремиссии;
      • с температурой выше 37 градусов при любых обстоятельствах;
      • беременным;
      • с нарушениями работы эндокринной системы и болезнями щитовидной железы;
      • эпилептикам и людям с судорожными заболеваниями;
      • с любой болезнью в остром состоянии;
      • с конъюнктивитом или глаукомой;
      • с туберкулезом;
      • с сахарным диабетом.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новогодние праздники Религия Украинские традиции Традиции Православная церковь Украины
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