У ПЦУ спростували поширені міфи про свято Водохреща

Обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів. Окрім того, немає необхідності запасатися великою кількістю освяченої води.

Протягом останніх років під час святкування Водохреща все частіше у водоймах влаштовуються масові пірнання, про це пише пресслужба ПЦУ на своїй фейсбук–сторінці.

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Купання організовують із метою "змити гріхи". Однак насправді від них це зовсім не звільняє і для українського народу така практика не була звичною.

Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення,

– наголошують у ПЦУ.

Там наголошують, що важливо розуміти суть християнського свята і "не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – із забобонами чи марновірством".

"Освячена вода – не чарівна, але має благодатні (насамперед, для духа людини) властивості для тих, хто її з вірою приймає. Занурення в ополонку ніколи не замінить Таїнства Сповіді та Причастя. Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, на Водохреща немає потреби просити священника "побризкати більше", адже немає поняття "розбавленої святості".

Немає також потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах. Адже той, хто принесе на водосвяття навіть найбільшу банку, але разом із темними помислами і порожнім серцем, не отримає "більшої святості".

Не від кількості води залежить святість і міра отриманих дарів Божественної благодаті, а від того, як ви наближаєтеся до Господа, від вашого способу життя, ваших змін в душі, віри, ваших діл,

– додали в церкві.

В ПЦУ наголосили, що церква не забороняє пірнати у зимову воду – це право і вибір для кожного. Але головне – не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал, привід до пияцтва, гордості чи осудження ближнього.

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