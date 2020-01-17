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      У ПЦУ спростували поширені міфи про свято Водохреща

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      Купання в ополонці не змиває гріхів, – ПЦУ про свято Хрещення / Pixabay

      Обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів. Окрім того, немає необхідності запасатися великою кількістю освяченої води.

      Протягом останніх років під час святкування Водохреща все частіше у водоймах влаштовуються масові пірнання, про це пише пресслужба ПЦУ на своїй фейсбук–сторінці.

      Важливо: Водохреща 2020: як підготувати організм до купання в ополонці

      Купання організовують із метою "змити гріхи". Однак насправді від них це зовсім не звільняє і для українського народу така практика не була звичною.

      Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення,
      – наголошують у ПЦУ.

      Там наголошують, що важливо розуміти суть християнського свята і "не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – із забобонами чи марновірством".

      "Освячена вода – не чарівна, але має благодатні (насамперед, для духа людини) властивості для тих, хто її з вірою приймає. Занурення в ополонку ніколи не замінить Таїнства Сповіді та Причастя. Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі", – мовиться у повідомленні.

      Окрім того, на Водохреща немає потреби просити священника "побризкати більше", адже немає поняття "розбавленої святості".

      Немає також потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах. Адже той, хто принесе на водосвяття навіть найбільшу банку, але разом із темними помислами і порожнім серцем, не отримає "більшої святості".

      Не від кількості води залежить святість і міра отриманих дарів Божественної благодаті, а від того, як ви наближаєтеся до Господа, від вашого способу життя, ваших змін в душі, віри, ваших діл,
      – додали в церкві.

      В ПЦУ наголосили, що церква не забороняє пірнати у зимову воду – це право і вибір для кожного. Але головне – не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал, привід до пияцтва, гордості чи осудження ближнього.

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      Кому лікарі не рекомендують купатися на Хрещення

      • людям з хворобами серця і судин;
      • із хронічними захворюваннями сечостатевої, дихальної систем і носоглотки в стані ремісії;
      • з температурою вище 37 градусів за будь-яких обставин;
      • вагітним;
      • з порушеннями роботи ендокринної системи та хворобами щитовидної залози
      • епілептикам та людям із судомними захворюваннями;
      • з будь-якою хворобою у гострому стані;
      • із кон'юктивітом чи глаукомою;
      • із туберкульозом;
      • із цукровим діабетом.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Традиції Релігія Новорічні свята Православна церква України Українські традиції
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