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      У скандальной Поклонской фейсбук отобрал "птичку" верификации

      - Читати новину українською
      Наталія Поклонська
      Наталія Поклонська / Газета.Ру

      Фейсбук лишил "птички" верификации сепаратистку Наталью Поклонскую. Она причастна к содействию вооруженной агрессии РФ против Украины, совершению военных преступлений и противоправного запрета Меджлиса крымскотатарского народа.

      Новину повідомив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич у фейсбуці.

      Важливо Ексканцлер Німеччини закликав скасувати "безглузді санкції" проти Росії

      Він нагадав, що Поклонська причетна до сприяння збройній агресії РФ проти України.

      Приємно було докласти до цього руку та ініціювати цей процес. Це, звісно, дрібничка, але добра новина,
      – написав Кориневич.

      Що відомо про Наталію Поклонську

      • Наталія Поклонська – колишня українська прокурорка, а нині російська політикиня. Відзначається своїми українофобськими поглядами, а у 2014-му брала активну участь в окупації Росією Криму.
      • Українські правоохоронці оголосили її в розшук через дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захопленні державної влади.
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Санкции Аннексия Крыма Новости России
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