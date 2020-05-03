У скандальной Поклонской фейсбук отобрал "птичку" верификации

Фейсбук лишил "птички" верификации сепаратистку Наталью Поклонскую. Она причастна к содействию вооруженной агрессии РФ против Украины, совершению военных преступлений и противоправного запрета Меджлиса крымскотатарского народа.

Новину повідомив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич у фейсбуці.

Важливо Ексканцлер Німеччини закликав скасувати "безглузді санкції" проти Росії

Він нагадав, що Поклонська причетна до сприяння збройній агресії РФ проти України.

Приємно було докласти до цього руку та ініціювати цей процес. Це, звісно, дрібничка, але добра новина,

– написав Кориневич.

Що відомо про Наталію Поклонську