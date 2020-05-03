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      У скандальної Поклонської фейсбук відібрав "пташку" верифікації

      -
      Наталія Поклонська
      Наталія Поклонська / Газета.Ру

      Фейсбук позбавив "пташки" верифікації сепаратистку Наталію Поклонську. Вона причетна до сприяння збройній агресії РФ проти України, вчинення воєнних злочинів та протиправної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.

      Новину повідомив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич у фейсбуці.

      Важливо Ексканцлер Німеччини закликав скасувати "безглузді санкції" проти Росії

      Він нагадав, що Поклонська причетна до сприяння збройній агресії РФ проти України.

      Приємно було докласти до цього руку та ініціювати цей процес. Це, звісно, дрібничка, але добра новина,
      – написав Кориневич.

      Що відомо про Наталію Поклонську

      • Наталія Поклонська – колишня українська прокурорка, а нині російська політикиня. Відзначається своїми українофобськими поглядами, а у 2014-му брала активну участь в окупації Росією Криму.
      • Українські правоохоронці оголосили її в розшук через дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захопленні державної влади.
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Санкції Анексія Криму Новини Росії
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