У сусідній з Україною Молдові зафіксували перший випадок коронавірусу
У однієї з жительок Молдови виявили зараження коронавірусом. Це перший випадок інфікування у цій країні. Про інцидент стало відомим 7 березня. Молдова межує з Україною.
Информацию о заражении коронавирусом обнародовало Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы.
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Инфекцию обнаружили у 48-летней женщины, которая прибыла в столицу страны Кишинев с Италии. Летела она рейсом из Милана. После прилета ее сразу же госпитализировали. К машине "скорой" женщину доставляли специальным коридором.
Во время госпитализации она имела:
- тяжелое состояние здоровья,
- двустороннюю бронхопневмонию с острой дыхательной недостаточностью,
- лихорадку,
- кашель,
- общую слабость.
Сейчас больная находится в "стратегическом медицинском учреждении". В ведомстве подчеркивают, что женщина страдает от нескольких хронических заболеваний: диабета, избыточной массы тела 2 степени и гипертонии.
Также в Минздраве Молдовы обратились ко всем пассажирам рейса, которым прилетела инфицированная женщина. Министерство призвало их оставаться на изоляции дома и связаться со своим семейным врачом. Последний должен их осмотреть и провести наблюдение.
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К слову, в соседней с Молдовой Румынии, которую любит посещать большинство молдаван, первый случай коронавируса зафиксировали еще 25 февраля. Инфекцию обнаружили у мужчины, который также вернулся из Милана. По состоянию на 5 марта в стране – 6 больных коронавирусом. В ближайшее время сюда Всемирная организация здравоохранения направит экспертов.
Коронавирус в мире: главное
- По состоянию на 7 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 100 тысяч 840 человек, умерло – более 3 тысяч человек. Выздоровели более 55 тысяч человек.
- Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии.
- В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
- Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала