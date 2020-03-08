00:31
8 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      У сусідній з Україною Молдові зафіксували перший випадок коронавірусу

      - Читати новину українською

      У однієї з жительок Молдови виявили зараження коронавірусом. Це перший випадок інфікування у цій країні. Про інцидент стало відомим 7 березня. Молдова межує з Україною.

      Информацию о заражении коронавирусом обнародовало Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы.

      Важно! В Еврокомиссии ожидают увеличения числа людей в ЕС, которые заболеют коронавирусом

      Инфекцию обнаружили у 48-летней женщины, которая прибыла в столицу страны Кишинев с Италии. Летела она рейсом из Милана. После прилета ее сразу же госпитализировали. К машине "скорой" женщину доставляли специальным коридором.

      Во время госпитализации она имела:

      • тяжелое состояние здоровья,
      • двустороннюю бронхопневмонию с острой дыхательной недостаточностью,
      • лихорадку,
      • кашель,
      • общую слабость.

      Сейчас больная находится в "стратегическом медицинском учреждении". В ведомстве подчеркивают, что женщина страдает от нескольких хронических заболеваний: диабета, избыточной массы тела 2 степени и гипертонии.

      Также в Минздраве Молдовы обратились ко всем пассажирам рейса, которым прилетела инфицированная женщина. Министерство призвало их оставаться на изоляции дома и связаться со своим семейным врачом. Последний должен их осмотреть и провести наблюдение.

      Советуем ознакомиться! Последние новости о коронавирусе в Украине: госпитализировали еще одного человека

      К слову, в соседней с Молдовой Румынии, которую любит посещать большинство молдаван, первый случай коронавируса зафиксировали еще 25 февраля. Инфекцию обнаружили у мужчины, который также вернулся из Милана. По состоянию на 5 марта в стране – 6 больных коронавирусом. В ближайшее время сюда Всемирная организация здравоохранения направит экспертов.

      Коронавирус в мире: главное

      • По состоянию на 7 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 100 тысяч 840 человек, умерло – более 3 тысяч человек. Выздоровели более 55 тысяч человек.
      • Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии.
      • В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
      • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

      міфи та правда про коронавірус що відомом

      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
      7 марта
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Инфекция Инфекция в Европе Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Молдова Здоровье Новости Здоровье
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      7 марта , 22:25 Главные новости 7 марта: интервью Зеленского, суд по делу MH17
      Ірина Вихрущ
      7 марта , 22:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      7 марта , 21:30 Зеленский лишился Гончарука и Рябошапки Какие изменения произошли в Правительстве
      Анна Калюжна
      7 марта , 20:00 В Сумах мужчина защитил женщину от изнасилования, но сам попал в суд
      Ірина Шиба
      7 марта , 19:30 Обман с трибуны Верховной Рады: почему Аваков остался в Правительстве
      Віталій Шабунін
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук