У сусідній з Україною Молдові зафіксували перший випадок коронавірусу

У однієї з жительок Молдови виявили зараження коронавірусом. Це перший випадок інфікування у цій країні. Про інцидент стало відомим 7 березня. Молдова межує з Україною.

Інформацію про зараження коронавірусом оприлюднило Міністерства охорони здоров'я, праці та соцзахисту Молдови.

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Інфекцію виявили у 48-річної жінки, яка прибула у столицю країни Кишинів із Італії. Летіла вона рейсом з Мілана. Після прильоту її відразу ж госпіталізували. До машини "швидкої" жінку доправляли спеціальним коридором.

Під час госпіталізації вона мала:

важкий стан здоров'я,

двосторонню бронхопневмонію з гострою дихальною недостатністю,

лихоманку,

кашель,

загальну слабкість.

Наразі хвора перебуває у "стратегічному медичному закладі". У відомстві підкреслюють, що жінка страждає від декількох хронічних захворювань: діабету, надлишкової маси тіла 2 ступеня та гіпертонії.

Також у МОЗ Молдови звернулися до всіх пасажирів рейсу, яким прилетіла інфіковано жінка. Міністерство закликало їх залишатися на ізоляції вдома та сконтактуватись зі своїм сімейним лікарем. Останній повинен їх оглянути та провести нагляд.

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До слова, у сусідній з Молдовою Румунії, яку полюбляє відвідувати більшість молдован, перший випадок коронавірусу зафіксували ще 25 лютого. Інфекцію виявили у чоловіка, який також повернувся з Мілану. Станом на 5 березня в країні – 6 хворих на коронавірус. Найближчим часом сюди Всесвітня організація охорони здоров'я направить експертів.

Коронавірус у світі: головне

Станом на 7 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 100 тисяч 840 людей , померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали понад 55 тисяч людей.

, померли – понад 3 тисячі осіб. Одужали Коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї , де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані .

, де його вперше виявили, а також у та . Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу