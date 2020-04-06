08:46
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      У тигра из зоопарка Нью-Йорка обнаружили коронавирус

      - Читати новину українською
      Тигр заболел коронавирусом / ISTOCK

      В нью-йоркском зоопарке Бронкса впервые коронавирусом заболела малайская тигрица.

      Тест 4-летней полосатой по кличке Надя сделали после того, как у хищницы появились симптомы недуга. И он дал положительный результат. Об этом сообщил Интерфакс, ссылаясь на Службу инспекции здоровья животных и растений при USDA.

      К слову В Ухане коронавирус COVID-19 обнаружили у бездомных кошек

      Работники зоопарка рассказали, что у больной тигрицы и ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов "появился сухой кашель". Однако несмотря на снижение аппетита у кошек хорошее состояние, они находятся под наблюдением ветеринаров.

      Вероятно, животное могло заразиться после контакта с больным сотрудником зоопарка, который за ним ухаживал.

      Як домашні тварини передають коронавірус
      Пути заражения коронавирусом животных и людей / Инфографика 24 канала

       

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Мир животных Нью-Йорк
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 05:30 Гороскоп на 6 апреля для всех знаков зодиака
      Гороскоп 2133
      сегодня , 03:51 Сколько украинцев больны COVID-19 заграницей: новые данные МИД
      Лікування 29762
      сегодня , 05:00 Коронавирус в Украине: в Тернопольской области возросло количество инфицированных медиков до 41
      Лікування 3295
      сегодня , 06:20 Харьковские медики потратили свадебные деньги на маски для соседей и коллег: трогательное видео
      Новини України 987
      сегодня , 02:01 Коронавирус в Украине: во Франковске умерли еще 3 человека с подозрением
      Новини України 1531
      сегодня , 07:53 Оккупанты 13 раз били по украинским позициям, один защитник ранен
      Новини України 230
      сегодня , 08:34 Кличко рассказал, как в Киеве утилизируют использованные маски
      Новини України 44
      сегодня , 08:31 Курс валют на 6 апреля: доллар и евро существенно подешевели
      Новини України 577
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      5 апреля , 22:00 Наглая ложь Китая, крымская дорога смерти и "голый король" Коломойский: блоги недели
      5 апреля , 19:30 Водители маршруток отказались возить пассажиров и "налеты" Кличко на больницы – видео недели
      Аліна Оліховська
      Залиште відгук