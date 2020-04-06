У тигра из зоопарка Нью-Йорка обнаружили коронавирус
В нью-йоркском зоопарке Бронкса впервые коронавирусом заболела малайская тигрица.
Тест 4-летней полосатой по кличке Надя сделали после того, как у хищницы появились симптомы недуга. И он дал положительный результат. Об этом сообщил Интерфакс, ссылаясь на Службу инспекции здоровья животных и растений при USDA.
К слову В Ухане коронавирус COVID-19 обнаружили у бездомных кошек
Работники зоопарка рассказали, что у больной тигрицы и ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов "появился сухой кашель". Однако несмотря на снижение аппетита у кошек хорошее состояние, они находятся под наблюдением ветеринаров.
Вероятно, животное могло заразиться после контакта с больным сотрудником зоопарка, который за ним ухаживал.
Пути заражения коронавирусом животных и людей / Инфографика 24 канала
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