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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      У тигра зі зоопарку Нью-Йорка виявили коронавірус

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      Тигр захворів на коронавірус / ISTOCK

      У нью-йоркському зоопарку Бронкса вперше на коронавірус захворіла малайська тигриця.

      Тест 4-річній смугастій на прізвисько Надя зробили після того, як у хижачки з'явилися симптоми недуги. І він дав позитивний результат. Про це повідомив Інтерфакс, посилаючись на Службу інспекції здоров'я тварин і рослин при USDA.

      До слова В Ухані коронавірус COVID-19 виявили у безпритульних котів

      Працівники зоопарку розповіли, що у хворої тигриці та її сестри Азул, двох амурських тигрів і трьох африканських левів "з'явився сухий кашель". Однак попри зниження апетиту, у кішок хороший стан, вони перебувають під наглядом ветеринарів.

      Ймовірно тварина могла заразитись після контакту із хворим співробітником зоопарку, який за нею доглядав.

      Як домашні тварини передають коронавірус

      Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Світ тварин Нью-Йорк
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