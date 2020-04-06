У тигра зі зоопарку Нью-Йорка виявили коронавірус
У нью-йоркському зоопарку Бронкса вперше на коронавірус захворіла малайська тигриця.
Тест 4-річній смугастій на прізвисько Надя зробили після того, як у хижачки з'явилися симптоми недуги. І він дав позитивний результат. Про це повідомив Інтерфакс, посилаючись на Службу інспекції здоров'я тварин і рослин при USDA.
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Працівники зоопарку розповіли, що у хворої тигриці та її сестри Азул, двох амурських тигрів і трьох африканських левів "з'явився сухий кашель". Однак попри зниження апетиту, у кішок хороший стан, вони перебувають під наглядом ветеринарів.
Ймовірно тварина могла заразитись після контакту із хворим співробітником зоопарку, який за нею доглядав.
Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу
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