У Тимошенко появится новый советник

Советник главы СБУ Маркиян Лубкивский принял приглашение лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко стать ее советником и присоединиться к ее команде.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Лубкивский подчеркнул, что ВО "Батькивщина" является одной из самых опытных, самых крупных и признанных в мире украинских и проукраинских политических сил. Об этом сообщает "Обозреватель".

"В круг моих обязанностей войдут вопросы иностранных дел и международной безопасности, которыми уже успешно занимаются авторитетные специалисты в команде Юлии Тимошенко, а также гуманитарный блок, где ключевое место занимает культурная и языковая политика", – рассказал Лубкивский.

Он также поблагодарил лидера партии "Справедливость" Валентина Наливайченко и всю его команду за сотрудничество и пожелал народного признания и политических успехов.