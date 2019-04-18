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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      У Тимошенко появится новый советник

      152 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / 5.ua

      Советник главы СБУ Маркиян Лубкивский принял приглашение лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко стать ее советником и присоединиться к ее команде.

      Об этом он написал на своей странице в Facebook. Лубкивский подчеркнул, что ВО "Батькивщина" является одной из самых опытных, самых крупных и признанных в мире украинских и проукраинских политических сил. Об этом сообщает "Обозреватель".

      "В круг моих обязанностей войдут вопросы иностранных дел и международной безопасности, которыми уже успешно занимаются авторитетные специалисты в команде Юлии Тимошенко, а также гуманитарный блок, где ключевое место занимает культурная и языковая политика", – рассказал Лубкивский.

      Он также поблагодарил лидера партии "Справедливость" Валентина Наливайченко и всю его команду за сотрудничество и пожелал народного признания и политических успехов.

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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости
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