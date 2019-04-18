15:20
18 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот
      Вєсті Кремля
      22:59, 17 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко та Зеленський розлютили Ляшка. Президент ступив на пекельну землю
      Вєсті.UA
      21:26, 17 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Тимошенко з'явиться новий радник

      319 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / 5.ua

      Радник глави СБУ Маркіян Лубківський прийняв запрошення лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко стати її радником і долучитися до її команди.

      Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Лубківський підкреслив, що ВО "Батьківщина" є однією з найдосвідченіших, найбільших і визнаних у світі українських і проукраїнських політичних сил. Про це повідомляє "Обозреватель".

      "У коло моїх обов'язків увійдуть питання закордонних справ і міжнародної безпеки, якими вже успішно займаються авторитетні фахівці в команді Юлії Тимошенко, а також гуманітарний блок, де ключове місце займає культурна і мовна політика", розповів Лубківський.

      Він також подякував лідеру партії "Справедливість" Валентину Наливайченку і всій його команді за співпрацю і побажав народного визнання і політичних успіхів.

       

      blog_ava
      Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати
      сьогодні
      154986
      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гра у "вибори": навіщо у "республіках" обирають "молодіжні парламенти"
      сьогодні , 15:00 Гра у "вибори": навіщо у "республіках" обирають "молодіжні парламенти"
      Олексій Чибісов 40
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 14:26 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 31366
      Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      17 квітня , 09:00 Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      1250
      Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
      сьогодні , 14:01 Було бажання зробити команду-переможницю, – екс-тренер Усика та Ломаченка Дмитро Сосновський
      Станіслав Безушко 111
      Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      сьогодні , 13:30 Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      Віталій Шабунін 225
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Комік, який вивів із кризи столицю Ісландії, побажав успіху Зеленському
       5 березня , 14:20
      Зеленський і Тимошенко залишаються лідерами президентського рейтингу, – опитування трьох центрів
       25 березня , 16:18
      Після "телефонних дебатів" із Зеленським шанси Порошенка на перемогу зменшилися, – букмекери
      12 квітня , 16:47
      Лише чесні вибори – запорука європейської і євроатлантичної перспективи України, – Наливайченко
       7 березня , 16:08
      Залишаюсь активним учасником виборчого процесу у забезпеченні чесних виборів, – Садовий
       7 березня , 14:53
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук