У титушки Крысина есть "покровители" среди правоохранителей, – прокурор

У подозреваемого в организации отрядов "титушок" на Майдане Юрия Крысина есть так называемые "покровители" среди правоохранителей. Об этом свидетельствуют документы, найденные при обыске в автомобиле Крысина.

Соответствующую информацию в интервью "Общественному" озвучил начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской.

Когда мы провели обыск в автомобиле Крысина, то там были обнаружены документы, которые по своей форме и содержанию напоминают оперативные установки – документы, являющиеся результатом то ли оперативно-розыскной деятельности, то ли исполнение поручения следователя. Сама эта деятельность включает элементы секретности. Даже следователь-прокурор не всегда может это следственную оперативную установку получить, а у Крысина она оказалась. Это говорит о наличии у него серьезных связей с правоохранителями,

– отметил Донской.

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В то же время он отметил, что следствию известно и о связи Юрия Крысина с нынешним главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко. Согласно представленным документам в суде, Крысин работает директором по развитию компании "Пятый регион". Сотрудники этой фирмы в свое время привлекались к охране фирмы "Авант-Банк", председателем правления которой в 2012-2013 годах был именно Алексей Савченко.

"В этом вопросе могу ограничиться только тем, что так, нам известно об их связи. Савченко был допрошен в данном уголовном производстве, что касается Крысина. Но детали, к сожалению, разглашать не могу", – рассказал Алексей Донской

Он добавил, что "покровители" Крысина пока не столько заинтересованы в сотрудничестве с ним, поскольку боятся обнародования той информации, которая ему о них известна.

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