06:43
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-3°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -1°C -8°C
  • воскресенье
    -8°C -13°C
  • понедельник
    -7°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

У титушки Крысина есть "покровители" среди правоохранителей, – прокурор

202 Читати новину українською
Юрий Крысин
Юрий Крысин / Радио Свобода

У подозреваемого в организации отрядов "титушок" на Майдане Юрия Крысина есть так называемые "покровители" среди правоохранителей. Об этом свидетельствуют документы, найденные при обыске в автомобиле Крысина.

Соответствующую информацию в интервью "Общественному" озвучил начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской.

Когда мы провели обыск в автомобиле Крысина, то там были обнаружены документы, которые по своей форме и содержанию напоминают оперативные установки – документы, являющиеся результатом то ли оперативно-розыскной деятельности, то ли исполнение поручения следователя. Сама эта деятельность включает элементы секретности. Даже следователь-прокурор не всегда может это следственную оперативную установку получить, а у Крысина она оказалась. Это говорит о наличии у него серьезных связей с правоохранителями,
– отметил Донской.

Читайте также: Что известно о Юрии Крысине, которому за соучастие в убийстве журналиста Веремия дали условный срок

В то же время он отметил, что следствию известно и о связи Юрия Крысина с нынешним главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко. Согласно представленным документам в суде, Крысин работает директором по развитию компании "Пятый регион". Сотрудники этой фирмы в свое время привлекались к охране фирмы "Авант-Банк", председателем правления которой в 2012-2013 годах был именно Алексей Савченко.

"В этом вопросе могу ограничиться только тем, что так, нам известно об их связи. Савченко был допрошен в данном уголовном производстве, что касается Крысина. Но детали, к сожалению, разглашать не могу", – рассказал Алексей Донской

Он добавил, что "покровители" Крысина пока не столько заинтересованы в сотрудничестве с ним, поскольку боятся обнародования той информации, которая ему о них известна.

Читайте также: Найем рассказал, как Крысин был связан с известными чиновниками

Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция ГПУ Титушки
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Лига Европы 2017/2018: результаты всех матчей 1/8 финала
сегодня, 00:27 Лига Европы 2017/2018: результаты всех матчей 1/8 финала
Ігор Саджениця 560
Главные новости 15 марта: новый глава НБУ, скандал вокруг Савченко
15 марта, 22:35 Главные новости 15 марта: новый глава НБУ, скандал вокруг Савченко
629
Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
15 марта, 22:00 Мэй против Путина, или Начало крестового похода Великобритании
Злой Одессит 1658
Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
15 марта, 20:01 Хочешь мира – готовься к войне: у кого в мире оружия больше всего и кто его покупает у России
Борис Немировський 571
Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
15 марта, 19:01 Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства
Яніна Ткачук 329
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук