У тітушки Крисіна є "покровителі" серед правоохоронців, – прокурор

У підозрюваного в організації загонів "тітушок" на Майдані Юрія Крисіна є так звані "покровителі" серед правоохоронців. Про це свідчать документи, знайдені під час обшуку в автомобілі Крисіна.

Відповідну інформацію в інтерв'ю "Громадському" озвучив начальник відділу Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донський.

Коли ми провели обшук в автомобілі Крисіна, то там були виявлені документи, котрі по своїй формі та змісту нагадують оперативні установки – документи, які є результатом чи то оперативно-розшукової діяльності, чи то виконання доручення слідчого. Сама ця діяльність містить елементи таємності. Навіть слідчий-прокурор не завжди може цю слідчу оперативну установку отримати, а у Крисіна вона виявилась. Це говорить про наявність в нього зв'язків таких серйозних з правоохоронцями,

– зазначив Донський.

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Водночас він зауважив, що слідству відомо і про зв'язок Юрія Крисіна з нинішнім головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком. Згідно з поданими документами до суду, Крисін працює директором з розвитку фірми "П’ятий регіон". Співробітники цієї фірми свого часу залучались до охорони фірми "Авант-Банк", головою правління якої у 2012-2013 роках був саме Олексій Савченко.

"У цьому питанні можу обмежитись лише тим, що так, нам відомо про їхній зв'язок. Савченко був допитаний у даному кримінальному провадженні, що стосується Крисіна. Але деталі, на жаль, розголошувати не можу", – розповів Олексій Донський

Він додав, що "покровителі" Крисіна наразі не стільки зацікавлені у співпраці з ним, оскільки бояться оприлюднення тієї інформації, що йому про них відома.

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