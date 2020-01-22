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      У Украины не будет таможенного союза с ЕС: почему здесь нет "измены"

      81
      Почему в решении по таможенному союзу с ЕС нет "измены" / Новости дня

      Уважаемые соотечественники, которые тегают меня и обвиняют в измене, пожалуйста, не читайте только заголовки, читайте текст новостей.

      Потому что заголовок Европравды "Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС – Кулеба" подхватили, а текст самой новости, в котором объясняется, что это, по сути, хорошо для Украины, не прочитали.

      Читайте также: Надо искать компромиссы: Кулеба рассказал о налаживании отношений с Венгрией

      По пунктам:

      1. Таможенный союз – неотъемлемая составляющая членства в ЕС, к которому мы движемся неустанно и не отвлекаясь на измены и пессимизм. Но к членству мы должны прийти сильными и эффективными.

      2. Членство в ЕС – наша стратегическая цель. А таможенный союз сейчас, именно на этом этапе – это даже не тактика, а просто красивый лозунг, за которым стоят серьезные угрозы нашим национальным выгодам и интересам. Поэтому мы от этой идеи отказываемся.

      3. Еще когда в 2017 году Украина озвучила идею таможенного союза с ЕС, эксперты раскритиковали ее, потому что такой таможенный союз означал бы больше обязанностей и меньше прав для Украины, больше уступок, меньше выгоды от соглашений о торговле с другими странами. Безальтернативно. Эксперты были правы и новое правительство с ними согласилось.

      4. На этом этапе нам выгодно максимальное углубление сотрудничества между Украиной и ЕС в таможенной сфере. Для этого есть все предпосылки и возможности. И мы их используем. Это будет выгодно прежде всего украинцам, ведь от этого выиграет украинский бизнес и экономически усилится Украинское государство.

      5. Государство в мире должно руководствоваться своими ценностями и выгодой. Наша ценность: Украина – государство-член ЕС. Наша выгода: создание возможностей на пути к членству, что делают нас сильнее для защиты наших ценностей и развития.

      Все у нас будет. Просто на все свое время.

      Обратите внимание: Украине нужен более креативный формат по деоккупации Крыма, – Кулеба

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      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Европа Таможенный Союз Дмитрий Кулеба
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