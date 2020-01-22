В України не буде митного союз з ЄС: чому тут немає "зради"

Бо заголовок Європравди "Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС – Кулеба" підхопили, а текст самої новини, в якому пояснюється що це, по суті, добре для України, не прочитали.

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По пунктам:

1. Митний союз – невід'ємна складова членства в ЄС, до якого ми рухаємося невпинно та не відволікаючись на зради та песимізм. Але до членства ми маємо прийти сильними та ефективними.

2. Членство в ЄС – наша стратегічна мета. А митний союз зараз, саме на цьому етапі – це навіть не тактика, а просто красиве гасло, за яким стоять серйозні загрози нашим національним вигодам і інтересам. Тому ми від цієї ідеї і відмовляємося.

3. Ще коли у 2017 році Україна озвучила ідею митного союзу з ЄС, експерти розкритикували її, тому що такий митний союз означав би більше обов'язків і менше прав для України, більше поступок, менше вигоди від угод про торгівлю з іншими країнами. Безальтернативно. Експерти були праві і новий уряд з ними погодився.

4. На цьому етапі нам вигідне максимальне поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у митній сфері. Для цього є всі передумови і можливості. І ми їх використаємо. Це буде вигідно передусім українцям, адже від цього виграє український бізнес і економічно посилиться Українська держава.

5. Держава у світі має керуватися своїми цінностями і вигодою. Наша цінність: Україна – держава-член ЄС. Наша вигода: створення можливостей на шляху до членства, що роблять нас сильнішими для захисту наших цінностей і розвитку.

Все у нас буде. Просто на все свій час.

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