18:03
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Лукашенка дух Мойсея. Подарунок для Кіма
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, 21 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Публікації Блоги
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      В України не буде митного союз з ЄС: чому тут немає "зради"

      804
      Чому в рішенні щодо митного союзу з ЄС немає "зради" / Новини дня

      Шановні співвітчизники, які тегають мене і звинувачують у зраді, будь ласка, не читайте лише заголовки, читайте текст новин.

      Бо заголовок Європравди "Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС – Кулеба" підхопили, а текст самої новини, в якому пояснюється що це, по суті, добре для України, не прочитали.

      Читайте також: Треба шукати компроміси: Кулеба розповів про налагодження відносин з Угорщиною

      По пунктам:

      1. Митний союз – невід'ємна складова членства в ЄС, до якого ми рухаємося невпинно та не відволікаючись на зради та песимізм. Але до членства ми маємо прийти сильними та ефективними.

      2. Членство в ЄС – наша стратегічна мета. А митний союз зараз, саме на цьому етапі – це навіть не тактика, а просто красиве гасло, за яким стоять серйозні загрози нашим національним вигодам і інтересам. Тому ми від цієї ідеї і відмовляємося.

      3. Ще коли у 2017 році Україна озвучила ідею митного союзу з ЄС, експерти розкритикували її, тому що такий митний союз означав би більше обов'язків і менше прав для України, більше поступок, менше вигоди від угод про торгівлю з іншими країнами. Безальтернативно. Експерти були праві і новий уряд з ними погодився.

      4. На цьому етапі нам вигідне максимальне поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у митній сфері. Для цього є всі передумови і можливості. І ми їх використаємо. Це буде вигідно передусім українцям, адже від цього виграє український бізнес і економічно посилиться Українська держава.

      5. Держава у світі має керуватися своїми цінностями і вигодою. Наша цінність: Україна – держава-член ЄС. Наша вигода: створення можливостей на шляху до членства, що роблять нас сильнішими для захисту наших цінностей і розвитку.

      Все у нас буде. Просто на все свій час.

      Зверніть увагу: Україні потрібен креативніший формат щодо деокупації Криму, – Кулеба

      Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
      сьогодні
      43704
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Європа Митний Союз Дмитро Кулеба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:02 Які країни наймогутніші в світі, – USNews
      Блоги 2
      сьогодні , 18:00 Скільки грошей держава виділяє "Феофанії": шокуючі статки головного лікаря
      Олександра Устінова 43
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8163
      сьогодні , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      752
      сьогодні , 17:31 Повернення ексчиновників Януковича: в чому причина і що буде далі
      Інна Жолобович 489
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук