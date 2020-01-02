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      Україні потрібен креативніший формат щодо деокупації Криму, – Кулеба

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      В уряді вважають, що Україна повинна бути готовою до деокупації Криму / radiosvoboda.org

      На першому етапі формування міжнародного формату для обговорення питання окупованого Криму участь самої Росії не потрібна.

      Про це заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

      Знайте більше: Як тільки росіяни чують про Крим – встають і йдуть геть, – Резніков

      За його словами, зараз існує лише два формати:

      • Перший формат – це міжнародні організації, коли ООН приймає резолюції та здійснює дистанційний моніторинг ситуації в Криму. Рада Європи теж приймає рішення і "намагається пробитися до Криму з візитом", а Європейський Союз зберігає санкції.
      • Другий формат – двосторонній, коли глава МЗС Росії приїжджає до якоїсь країни і йому на переговорах заявляють, що ніколи не визнають незаконної окупації Криму.

      ​Водночас, Кулеба наполягає на запуску креативнішого формату, схожого на нормандський. Водночас, віце-прем'єр зазначив, що Україна розуміє, що Росія виступатиме проти таких ініціатив.

      Також, він висловив упевненість, що деокупація півострова таки відбудеться, а Україна повинна бути повністю готова до моменту, коли потрібно буде забрати Крим назад.

      Віце-прем'єр наголосив, що в України на всіх рівнях – від економічної, соціальної та культурної політики до військової і оборонної політики, має бути чітке розуміння, що робити в разі повернення Криму. 

      9 грудня у Парижі відбулась зустріч лідерів у нормандському форматі. У її межах Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся із російським лідером Володимиром Путіним. Однак, про окупований півострів там не говорили.

      Як Зеленський пояснив, чому у Парижі не говорили про Крим

      Президент Зеленський заявив, що готувався предметно і дуже хотів обговорювати питання Криму під час нормандського саміту.

      Однак обставини переговорів з Володимиром Путіним не дозволили підняти цю тему. До питання Криму, за словами Зеленського, просто не дійшли.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Дмитро Кулеба Нормандський формат
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