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      У ветерена-афганца из-за долга государства забрали протез ноги: детали

      - Читати новину українською

      Ветеран афганской войны, который только получил искусственную ногу, снова перешел на костыли. Фирма забрала протез на переоборудование, но не вернула. Аргументировали поступок тем, что в Министерстве социальной политики не перечислили за нее средства.

      Ветеран потерял ногу, когда подорвался на противопехотной мине в 1982 году. Сейчас ему почти 60 лет и половину жизни он провел без потерянной ноги.

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      Львовянин обратился в фонд социальной защиты, чтобы воспользоваться программой протезирования. Однако пользовался современным протезом он только 2 месяца. Предприятие "Ортотех-Сервис", которое производило искусственную ногу, сняло ее на переоборудование и не вернуло.

      28 января они должны были доработать куксоприемник, чтобы я мог ходить на нем. Они мало того, что его не сделали, еще сняли бедро, коленный узел и, по сути, я начал ходить без того,
      – рассказал ветеран войны в Афганистане Николай Окилко.

      Ему пришлось снова встать на костыли. В компании, которая отняла у мужчины протез, сначала пообещали ответить 24 каналу, а затем по телефону отказали. Теперь участника боевых действий ожидает еще одна экспертиза.

      "Мы не можем сказать, что государство отвернулась от него и не будет его протезировать. Министерство обратилось к украинскому научного-исследовательскому институту протезирования в оценке ситуации с культей и протезированием Николая Петровича", – отметила директор Фонда социальной защиты инвалидов Львовщины Галина Мисаковец.

      Сколько ожидать это решение – неизвестно. Если в тесте не досчитаются баллов, ветерану такой протез уже не носить.


      Николай Окилко вместе с журналистом 24 канала / Фото 24 канал

      Несмотря на ампутацию, человек ведет активный образ жизни – жмет больше 100 килограммов от груди и обожает настольный теннис.

      У кого есть право на бесплатное протезирование в Украине?

      ► инвалиды;
      ► дети-инвалиды;
      ► отдельные категории граждан из числа ветеранов;
      ► военнослужащие, принимавшие непосредственное участие в АТО;
      ► лица, проживавшие в зоне боевых действий. 

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      Автор: Фахрудин Шарафмал
      Теги: Новости Украины Война Ветераны Новости Львова
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