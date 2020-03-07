Ветерана АТО Котенко нашли застреленным в Житомире, – СМИ

Волонтера и предпринимателя Олега Котенко, который также был ветераном АТО, нашли мертвым в подъезде собственного дома в Житомире. У мужчины – огнестрельное ранение, полиция пишет о самоубийстве.

О смерти мужчины в Житомире от огнестрельного ранения 6 марта сообщил на официальном сайте отдел коммуникации полиции Житомирской области.

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В соцсетях и местных СМИ (в частности, на сайтах freshnews.zt.ua и zhitomir.info ) пишут, что речь идет о ветеране АТО, бывшем военнослужащем 95-й отдельной Житомирской десантно-штурмовой бригады, волонтере и предпринимателе Олеге Котенко.

Смерть ветерана АТО в Житомире: что говорят в полиции

6 марта тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в подъезде одного из домов.

Погибшим является частный предприниматель 1973 года рождения.

Рядом с телом обнаружили зарегистрированное на умершего оружие.

"Зафиксированные в ходе первоочередных мероприятий обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве", – говорится в сообщении НПУ.

Как на известие о смерти ветерана АТО реагируют в соцсетях

Жительница Житомира Галина Ковальчук написала в фейсбуке, что застреленный предприниматель – ветеран АТО Олег Котенко .

Официального подтверждения информации пока нет, однако на странице Котенко в фейсбуке многие уже выражают сочувствие.

В комментариях к сообщениям люди пишут, что Котенко был полон планов на жизнь, и не верят в самоубийство.