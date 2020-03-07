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      Ветерана АТО Котенко нашли застреленным в Житомире, – СМИ

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      Волонтера и предпринимателя Олега Котенко, который также был ветераном АТО, нашли мертвым в подъезде собственного дома в Житомире. У мужчины – огнестрельное ранение, полиция пишет о самоубийстве.

      О смерти мужчины в Житомире от огнестрельного ранения 6 марта сообщил на официальном сайте отдел коммуникации полиции Житомирской области.

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      В соцсетях и местных СМИ (в частности, на сайтах freshnews.zt.ua и zhitomir.info) пишут, что речь идет о ветеране АТО, бывшем военнослужащем 95-й отдельной Житомирской десантно-штурмовой бригады, волонтере и предпринимателе Олеге Котенко. 

      Смерть ветерана АТО в Житомире: что говорят в полиции

      • 6 марта тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в подъезде одного из домов.
      • Погибшим является частный предприниматель 1973 года рождения.
      • Рядом с телом обнаружили зарегистрированное на умершего оружие.
      "Зафиксированные в ходе первоочередных мероприятий обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве",  – говорится в сообщении НПУ.

      Как на известие о смерти ветерана АТО реагируют в соцсетях

      • Жительница Житомира Галина Ковальчук написала в фейсбуке, что застреленный предприниматель – ветеран АТО Олег Котенко.
      • Официального подтверждения информации пока нет, однако на странице Котенко в фейсбуке многие уже выражают сочувствие.

      В комментариях к сообщениям люди пишут, что Котенко был полон планов на жизнь, и не верят в самоубийство.

      У Олега Котенко остались жена и две дочери. 

      Жена украинца с коронавирусом заявила, что его состояние ухудшается, – СМИ
      6 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Житомира АТО Криминальные новости Ветераны Потери
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