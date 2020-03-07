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      Ветерана АТО Котенка знайшли застреленим у Житомирі, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Ветерана АТО Котенка знайшли мертвим / Фейсбук Олега Котенка

      Волонтера та підприємця Олега Котенка, який також був ветераном АТО, знайшли мертвим у під'їзді власного будинку в Житомирі. У чоловіка – вогнепальне поранення, поліція пише про самогубство.

      Про смерть чоловіка у Житомирі від вогнепального поранення 6 березня повідомив на офіційному сайті відділ комунікації поліції Житомирської області.

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      У соцмережах та місцевих ЗМІ (зокрема, на сайтах freshnews.zt.ua та zhitomir.info) пишуть, що мовиться про ветерана АТО, колишнього військовослужбовця 95-ї окремої Житомирської десантно-штурмової бригади, волонтера та підприємця Олега Котенка. 

      Смерть ветерана АТО в Житомирі: що кажуть у поліції

      • 6 березня тіло чоловіка з вогнепальним пораненням знайшли в під’їзді одного з будинків.
      • Загиблим є приватний підприємець 1973 року народження.
      • Поряд із тілом виявили зареєстровану на померлого зброю.
      "Зафіксовані у ході першочергових заходів обставини свідчать про самогубство", – мовиться у повідомленні НПУ.

      Як на звістку про смерть ветерана АТО реагують у соцмережах

      • Житомирянка Галина Ковальчук написала у фейсбуці, що застрелений підприємець – ветеран АТО Олег Котенко.
      • Офіційного підтвердження інформації наразі немає, однак на сторінці Котенка у фейсбуці чимало людей вже висловлюють співчуття.

      У коментарях до дописів люди пишуть, що Котенко був сповнений планів на життя, та не вірять у самогубство.

      У Олега Котенка залишилися дружина та дві дочки. 

      Не можуть дозволити відкриту війну: чому Ердоган та Путін вирішили домовлятися
      6 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Поліція Новини Житомира АТО Кримінальні новини Ветерани Втрати Новини України
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