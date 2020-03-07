Волонтера та підприємця Олега Котенка, який також був ветераном АТО, знайшли мертвим у під'їзді власного будинку в Житомирі. У чоловіка – вогнепальне поранення, поліція пише про самогубство.

Про смерть чоловіка у Житомирі від вогнепального поранення 6 березня повідомив на офіційному сайті відділ комунікації поліції Житомирської області.

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У соцмережах та місцевих ЗМІ (зокрема, на сайтах freshnews.zt.ua та zhitomir.info) пишуть, що мовиться про ветерана АТО, колишнього військовослужбовця 95-ї окремої Житомирської десантно-штурмової бригади, волонтера та підприємця Олега Котенка.

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6 березня тіло чоловіка з вогнепальним пораненням знайшли в під’їзді одного з будинків.

Загиблим є приватний підприємець 1973 року народження.

Поряд із тілом виявили зареєстровану на померлого зброю.

"Зафіксовані у ході першочергових заходів обставини свідчать про самогубство", – мовиться у повідомленні НПУ.

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Житомирянка Галина Ковальчук написала у фейсбуці, що застрелений підприємець – ветеран АТО Олег Котенко .

. Офіційного підтвердження інформації наразі немає, однак на сторінці Котенка у фейсбуці чимало людей вже висловлюють співчуття.

У коментарях до дописів люди пишуть, що Котенко був сповнений планів на життя, та не вірять у самогубство.

У Олега Котенка залишилися дружина та дві дочки.