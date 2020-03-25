У вице-премьера Испании Кальво обнаружили коронавирус

В Испании на протяжении последних дней стремительно растет количество заражений коронавирусом. Недуг подтвердили и у вице-премьера Испании Кармен Кальво.

Про те, що у віцепрем'єрки Іспанії коронавірус, повідомили у телеграмі Bbreaking.

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Напередодні Кальво госпіталізували через респіраторну інфекцію. Їй одразу провели тест на коронавірус. Його результат виявився позитивним.

Основне про коронавірус в Іспанії

Загальна кількість клінічно підтверджених випадків коронавірусу там станом на 25 березня становить понад 47 тисяч. Іспанія стала другою після Італії європейською країною за кількістю зафіксованих заражень.

Іспанія оголосила карантин на території усієї країни з 15 березня. Жителям можна виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.

Раніше президент Каталонії Кім Торра також отримав позитивний результат на коронавірус.



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